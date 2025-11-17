В белгородской Короче после атаки БПЛА загорелся торговый центр

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Коммерческий объект горит в белгородском городе Короча после атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Город Короча атакован вражескими беспилотниками. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате удара загорелась кровля коммерческого объекта", - написал Гладков в Telegram-канале , опубликовав фото горящего ТЦ "Вокзальный".

"От еще одного удара выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома. Также временно без света остаются частично город Короча и села Погореловка и Подкопаевка", - добавил Гладков.