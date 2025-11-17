https://ria.ru/20251117/pozhar-2055575251.html
В белгородской Короче после атаки БПЛА загорелся торговый центр
В белгородской Короче после атаки БПЛА загорелся торговый центр - РИА Новости, 17.11.2025
В белгородской Короче после атаки БПЛА загорелся торговый центр
Коммерческий объект горит в белгородском городе Короча после атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T21:05:00+03:00
2025-11-17T21:05:00+03:00
2025-11-17T21:06:00+03:00
После атаке БПЛА ВСУ в Короче Белгородской области загорелся ТЦ "Вокзальный"