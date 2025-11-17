Рейтинг@Mail.ru
В белгородской Короче после атаки БПЛА загорелся торговый центр
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 17.11.2025 (обновлено: 21:06 17.11.2025)
В белгородской Короче после атаки БПЛА загорелся торговый центр
В белгородской Короче после атаки БПЛА загорелся торговый центр
Коммерческий объект горит в белгородском городе Короча после атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
короча
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
короча
белгородская область
украина
происшествия, короча, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Короча, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины
В белгородской Короче после атаки БПЛА загорелся торговый центр

После атаке БПЛА ВСУ в Короче Белгородской области загорелся ТЦ "Вокзальный"

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Коммерческий объект горит в белгородском городе Короча после атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«

"Город Короча атакован вражескими беспилотниками. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате удара загорелась кровля коммерческого объекта", - написал Гладков в Telegram-канале, опубликовав фото горящего ТЦ "Вокзальный".

По его словам, пожарные расчеты ликвидируют очаг возгорания.
"От еще одного удара выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома. Также временно без света остаются частично город Короча и села Погореловка и Подкопаевка", - добавил Гладков.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКорочаБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
