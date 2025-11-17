https://ria.ru/20251117/pozhar-2055412745.html
На складе в Подмосковье загорелись горючие материалы
На складе в Подмосковье загорелись горючие материалы - РИА Новости, 17.11.2025
На складе в Подмосковье загорелись горючие материалы
Горюче-смазочные материалы загорелись на площади порядка 800 квадратных метров в здании склада в подмосковных Мытищах, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РИА Новости, 17.11.2025
