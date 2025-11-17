Посольство России оценило влияние "Голубого потока" на отношения с Турцией

АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Проект "Голубой поток", заложивший основу долгосрочного партнёрства в сфере энергетики между Россией и Турцией, подтвердил, что взаимное доверие способно открывать новые горизонты сотрудничества, говорится в заявлении посольства РФ в Анкаре по случаю двадцатилетия церемонии официального открытия газопровода.

Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию. При этом эксперт обратила внимание на наметившийся тренд на снижение доли российского голубого топлива в турецком импорте: за несколько лет показатель снизился с порядка 50% до около 40%.