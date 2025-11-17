Рейтинг@Mail.ru
09:12 17.11.2025
в мире, турция, россия, анкара (провинция), владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сильвио берлускони, голубой поток, турецкий поток
В мире, Турция, Россия, Анкара (провинция), Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильвио Берлускони, Голубой поток, Турецкий поток
Посольство России оценило влияние "Голубого потока" на отношения с Турцией

Посольство РФ: "Голубой поток" открыл новые горизонты сотрудничества с Турцией

АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Проект "Голубой поток", заложивший основу долгосрочного партнёрства в сфере энергетики между Россией и Турцией, подтвердил, что взаимное доверие способно открывать новые горизонты сотрудничества, говорится в заявлении посольства РФ в Анкаре по случаю двадцатилетия церемонии официального открытия газопровода.
Ровно 20 лет назад, 17 ноября 2005 года, состоялось одно из ключевых событий в истории российско-турецкого энергетического сотрудничества - официальное открытие газопровода "Голубой поток", проходящего по дну Чёрного моря. В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр (ныне президент - ред.) Турции Реджеп Тайип Эрдоган и экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
"Проект стал первым в мире глубоководным газопроводом такого масштаба и заложил основу долгосрочного и надёжного партнёрства в сфере энергетики между Россией и Турцией. "Голубой поток" подтвердил, что совместная работа, технологические решения и взаимное доверие способны открывать новые горизонты сотрудничества", - говорится в публикации Telegram-канала российского диппредставительства.
Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию. При этом эксперт обратила внимание на наметившийся тренд на снижение доли российского голубого топлива в турецком импорте: за несколько лет показатель снизился с порядка 50% до около 40%.
"Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность - 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Голубому потоку" идет только в Турцию. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Турция теряет российский рынок из-за давления Запада, считает экономист
Вчера, 08:31
 
