Умер на шесть минут и воскрес: история американского фермера

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В тихом американском городке фермер Филип Хашейдер жил обычной жизнью, утро начиналось с кормежки скота и короткой разминки в спортзале. Никто не мог предположить, что одно из таких занятий закончится остановкой сердца.

Медики зафиксировали клиническую смерть, однако Хашейдер, по его словам, не умер. Что испытал фермер, оказавшись по ту сторону?

Осознавал себя вне тела

Когда мужчина потерял сознание, рядом оказались инструктор и врач, которые начали реанимацию. Однако факт клинической смерти был зафиксирован — по крайней мере, на шесть минут.

"Я умер на шесть минут, — рассказал он. — Но после того, что я увидел, мне хотелось остаться мертвым".

Фермер описывал свой опыт с поразительной точностью. Он утверждал, что осознавал себя вне тела и будто наблюдал за происходящим сверху, видя врачей, суету, проблески ламп. Но вскоре физический мир исчез, растворившись в золотистом сиянии.

"Я будто оказался в огромном открытом амфитеатре и понял, что там нет ни неба, ни звезд, ни луны, ни галактик. Тогда-то я заметил, что продолжаю двигаться вверх и вниз. Я почувствовал, что плыву на волнах энергии, которая движется мне навстречу", — вспоминал Хашейдер, его цитирует The Daily Mirror.

Он говорил, что в тот момент понял: смерть не конец, а переход. В реальном мире между тем его шансы прийти в себя оценивались как пять процентов. Когда же врачи вернули его к жизни, Хашейдер воспринял это как знак, что ему нужно донести некое послание.

"Мне сказали, что я должен стать источником надежды. Надежды не бояться того, что будет после. Мы слишком привязаны к телу, к вещам, к страху потерять. Но там, за гранью, нет страха, только любовь", — говорил он в интервью.

"Золотой колодец" доктора Марина

Схожие переживания испытал испанский физик и биофизик Алекса Гомес Марин, когда его сердце остановилось на семь секунд. Он описывал состояние, в котором оказался, как пребывание "в золотом колодце" — мягком, светящемся пространстве без тяжести и боли.

Марин утверждал , что увидел трех существ, похожих на светящиеся фигуры. Они не говорили, но он понимал их без слов. Эти "проводники" дали ему выбор: остаться или вернуться. Ученый выбрал жизнь ради своих дочерей.

"То, что я пережил, не было сном. Это было реальнее, чем все, что я знаю. Ни одна формула не объяснит, как можно чувствовать себя живым, когда тело мертво", — сказал он.

Марин, привыкший к рациональности науки, признал: даже при всем багаже знаний невозможно свести пережитое к физиологическим процессам.

Советский инженер, который перестал бояться смерти

Истории о "жизни после жизни" встречаются не только за океаном. В СССР в 1983 году подобный опыт пережил инженер и конструктор Владимир Ефремов — человек, далекий от мистики. Его жизнь проходила среди чертежей и формул. Он участвовал в разработке первых советских спутников и проектировании ракетных систем.

Ефремов не верил ни в Бога, ни в загробный мир. Пока однажды, 12 марта 1983 года, во время сильного кашля у него не остановилось сердце.

Позже он вспоминал : "Я успел подумать, что потеряю сознание и все закончится. Но вместо тьмы почувствовал, будто лечу. Меня несло по узкому световому потоку, похожему на трубу. Все было удивительно знакомым, я и раньше видел это во сне".

"Там не было начала и конца, но все существовало в порядке и равновесии", — описывал инженер пространство, в котором оказался.

Постепенно Ефремов понял, что мыслит, осознает себя, значит, продолжает существовать. А главное, его разум наполнился знаниями. Любая мысль превращалась в ответ. Он говорил, что "понимал суть вещей без усилий".

"Я знал все, но не знал, откуда знаю", — объяснял ученый.

Поначалу он решил, что переживает вспышку сознания умирающего мозга. Но вскоре понял, что источник знаний не в нем самом.

В какой-то момент Ефремов ощутил присутствие другого существа без формы, без слов, но с мощным сознанием. Эта встреча стала для него откровением. Он осознал, что мир, в котором оказался, основан не на материи, а на информации. Мысль обладает там силой, способной создавать реальность.

Когда Ефремов вернулся в тело, врачи сообщили: сердце не билось семь минут. Но, по его ощущениям, "там" он провел как минимум час.

Наука о предсмертных видениях

Скептики, однако, утверждают, что все эти истории объяснимы. Группа нейрофизиологов под руководством Шарлотты Марсьяль из Льежского университета провела масштабное исследование феномена околосмертных переживаний. Результаты опубликованы в Nature Reviews Neurology и кратко изложены в Medical Xpress и IFLScience.

Ученые считают, что ощущения "внетелесности" и "туннеля со светом" связаны с нарушением кровотока и кислородного обмена в мозге. При остановке сердца происходит гипоксия, повышается уровень углекислого газа, нейроны испытывают стресс и выделяют нейромедиаторы, которые вызывают вспышки видений.

Согласно этой гипотезе, мозг в момент гибели входит в особое состояние — не сон, не галлюцинацию, а "диссоциативный эпизод", когда сознание переключается на внутренние образы, создавая ощущение путешествия за грань.