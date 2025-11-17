Рейтинг@Mail.ru
Пономарев призвал выгнать Карпина из сборной России - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
20:39 17.11.2025 (обновлено: 08:33 18.11.2025)
Пономарев призвал выгнать Карпина из сборной России
После ухода Валерия Карпина с поста главного тренера московского "Динамо" его необходимо отправить в отставку с аналогичной должности в сборной России по... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
спорт, владимир пономарев, валерий карпин, динамо москва, российская премьер-лига (рпл), сборная россии по футболу
Футбол, Спорт, Владимир Пономарев, Валерий Карпин, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Сборная России по футболу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. После ухода Валерия Карпина с поста главного тренера московского "Динамо" его необходимо отправить в отставку с аналогичной должности в сборной России по футболу, заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев.
В понедельник на сайте Российского футбольного союза (РФС) было опубликовано заявление, в котором Карпин сообщил об уходе с поста тренера "Динамо", который занимал с июня 2025 года, с целью полностью сосредоточиться на работе в национальной сборной.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Карпин провалился и ушел из "Динамо". Что надломило тренера сборной
17 ноября, 20:00
«
"Здесь дело не в совмещении. Совмещает - это ладно. Карпин пошел в "Динамо", а спартаковец не может идти в "Динамо". Любой другой может перейти в этот клуб, но только не спартаковец. Это несовместимые вещи, абсолютно. Так что все правильно: пусть уходит и не совмещает. Он все провалил - и работу в клубе, и работу в сборной. Так что ничего удивительного нет. Он хочет сосредоточиться на сборной, чтобы его оттуда не выгнали. По-хорошему, его и из сборной тоже нужно убрать", - сказал Пономарев.
12 ноября сборная России сыграла вничью с перуанцами (1:1), тремя днями позднее - проиграла команде Чили (0:2), потерпев первое поражение с ноября 2021 года. Беспроигрышная серия национальной команды в матчах, учитываемых в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), составляла 22 встречи. "Динамо" с 17 очками после 15 игр располагается на 10-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и не может победить в первенстве на протяжении пяти матчей.
Карпину 56 лет, ранее он совмещал пост главного тренера в сборной и "Ростове", где работал с 2017 по 2021 год и с 2022-го по 2025-й. Также в течение тренерской карьеры Карпин возглавлял московский "Спартак", испанскую "Мальорку" и армавирское "Торпедо".
Юрий Сёмин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Семин связал уход Карпина с возможным возвращением сборной на турниры
17 ноября, 20:18
 
