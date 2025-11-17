Пономарев призвал выгнать Карпина из сборной России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. После ухода Валерия Карпина с поста главного тренера московского "Динамо" его необходимо отправить в отставку с аналогичной должности в сборной России по футболу, заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев.
В понедельник на сайте Российского футбольного союза (РФС) было опубликовано заявление, в котором Карпин сообщил об уходе с поста тренера "Динамо", который занимал с июня 2025 года, с целью полностью сосредоточиться на работе в национальной сборной.
«
"Здесь дело не в совмещении. Совмещает - это ладно. Карпин пошел в "Динамо", а спартаковец не может идти в "Динамо". Любой другой может перейти в этот клуб, но только не спартаковец. Это несовместимые вещи, абсолютно. Так что все правильно: пусть уходит и не совмещает. Он все провалил - и работу в клубе, и работу в сборной. Так что ничего удивительного нет. Он хочет сосредоточиться на сборной, чтобы его оттуда не выгнали. По-хорошему, его и из сборной тоже нужно убрать", - сказал Пономарев.
12 ноября сборная России сыграла вничью с перуанцами (1:1), тремя днями позднее - проиграла команде Чили (0:2), потерпев первое поражение с ноября 2021 года. Беспроигрышная серия национальной команды в матчах, учитываемых в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), составляла 22 встречи. "Динамо" с 17 очками после 15 игр располагается на 10-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и не может победить в первенстве на протяжении пяти матчей.