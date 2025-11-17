Пономарев призвал выгнать Карпина из сборной России

«

"Здесь дело не в совмещении. Совмещает - это ладно. Карпин пошел в "Динамо", а спартаковец не может идти в "Динамо". Любой другой может перейти в этот клуб, но только не спартаковец. Это несовместимые вещи, абсолютно. Так что все правильно: пусть уходит и не совмещает. Он все провалил - и работу в клубе, и работу в сборной. Так что ничего удивительного нет. Он хочет сосредоточиться на сборной, чтобы его оттуда не выгнали. По-хорошему, его и из сборной тоже нужно убрать", - сказал Пономарев.