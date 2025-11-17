Польский генерал заявил о подготовке нападения на страну

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Противник готовит нападение на Польшу, заявил начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула в интервью радиостанции Jedynka, его слова передает Rzecz Pospolita.
"Противник начал подготовку к войне. <…> Создаются условия, благоприятствующие потенциальной агрессии на территории Польши", — утверждает Кукула.
Генерал считает, что этим противником является Российская Федерация.
В воскресенье сообщалось о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник заявил, что пути были повреждены в результате подрыва взрывного устройства, и созвал чрезвычайное заседание Комитета национальной безопасности.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.