Сторонники демократов расстроены уступками при переговорах по шатдауну
04:37 17.11.2025
Сторонники демократов расстроены уступками при переговорах по шатдауну
Сторонники демократов расстроены уступками при переговорах по шатдауну - РИА Новости, 17.11.2025
Сторонники демократов расстроены уступками при переговорах по шатдауну
Почти половина сторонников Демократической партии США расстроена и неудовлетворена итогами переговоров о прекращении шатдауна правительства, следует из опроса... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T04:37:00+03:00
2025-11-17T04:37:00+03:00
в мире
сша
сша
2025
Новости
в мире, сша
В мире, США
Сторонники демократов расстроены уступками при переговорах по шатдауну

Сторонники демократов в США расстроены из-за уступок при переговорах по шатдауну

Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Почти половина сторонников Демократической партии США расстроена и неудовлетворена итогами переговоров о прекращении шатдауна правительства, следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov.
Согласно итогам опроса, среди сторонников демократов преобладают негативные чувства: они расстроены (48%), неудовлетворены (45%) и пессимистично настроены (32%) из-за того, как много уступок пришлось сделать демократам. Сторонники Республиканской партии, напротив, испытывают облегчение (50%) и удовлетворение (34%) по итогам переговоров двух политических сил.
Опрос проводился 13-14 ноября, в нем приняли участие 1288 взрослых американцев. Статистическая погрешность составила 3,3 процентных пункта.
В США завершился самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства. 1 октября начался новый финансовый год, но конгресс не успел согласовать бюджет. Федеральные власти не функционировали 43 дня. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января, к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Действия демократов по продлению шатдауна оказались напрасны, заявил Вэнс
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
