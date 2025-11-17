https://ria.ru/20251117/polovina-2055364406.html
Сторонники демократов расстроены уступками при переговорах по шатдауну
Почти половина сторонников Демократической партии США расстроена и неудовлетворена итогами переговоров о прекращении шатдауна правительства, следует из опроса... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T04:37:00+03:00
2025-11-17T04:37:00+03:00
2025-11-17T04:37:00+03:00
Сторонники демократов в США расстроены из-за уступок при переговорах по шатдауну
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Почти половина сторонников Демократической партии США расстроена и неудовлетворена итогами переговоров о прекращении шатдауна правительства, следует из опроса телеканала CBS
и компании YouGov.
Согласно итогам опроса, среди сторонников демократов преобладают негативные чувства: они расстроены (48%), неудовлетворены (45%) и пессимистично настроены (32%) из-за того, как много уступок пришлось сделать демократам. Сторонники Республиканской партии, напротив, испытывают облегчение (50%) и удовлетворение (34%) по итогам переговоров двух политических сил.
Опрос проводился 13-14 ноября, в нем приняли участие 1288 взрослых американцев. Статистическая погрешность составила 3,3 процентных пункта.
В США
завершился самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства. 1 октября начался новый финансовый год, но конгресс не успел согласовать бюджет. Федеральные власти не функционировали 43 дня. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января, к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.