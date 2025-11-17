https://ria.ru/20251117/politsija-2055576768.html
Появились новые подробности о ЧП в Первоуральске
Появились новые подробности о ЧП в Первоуральске - РИА Новости, 17.11.2025
Появились новые подробности о ЧП в Первоуральске
Сотрудники полиции выясняют, есть ли у мужчины, угрожающем противоправными действиями в Первоуральске в Свердловской области, оружие, а также есть ли там кто-то РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T21:18:00+03:00
2025-11-17T21:18:00+03:00
2025-11-17T21:18:00+03:00
происшествия
первоуральск
свердловская область
валерий горелых
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg
https://ria.ru/20251003/zaderzhanie-2046255849.html
первоуральск
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_221:0:2229:1506_1920x0_80_0_0_38e5854e51334638570116db1c5e0592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, первоуральск, свердловская область, валерий горелых, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Валерий Горелых, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Появились новые подробности о ЧП в Первоуральске
Полиция выясняет, есть ли у неадекватного мужчины в Первоуральске в доме оружие