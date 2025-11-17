Появились новые подробности о ЧП в Первоуральске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции выясняют, есть ли у мужчины, угрожающем противоправными действиями в Первоуральске в Свердловской области, оружие, а также есть ли там кто-то еще, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.