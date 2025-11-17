Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности о ЧП в Первоуральске - РИА Новости, 17.11.2025
21:18 17.11.2025
Появились новые подробности о ЧП в Первоуральске
Появились новые подробности о ЧП в Первоуральске
Сотрудники полиции выясняют, есть ли у мужчины, угрожающем противоправными действиями в Первоуральске в Свердловской области, оружие, а также есть ли там кто-то РИА Новости, 17.11.2025
происшествия, первоуральск, свердловская область, валерий горелых, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Валерий Горелых, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Появились новые подробности о ЧП в Первоуральске

Полиция выясняет, есть ли у неадекватного мужчины в Первоуральске в доме оружие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции выясняют, есть ли у мужчины, угрожающем противоправными действиями в Первоуральске в Свердловской области, оружие, а также есть ли там кто-то еще, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Есть ли кто-то в квартире или какой-то арсенал оружия - выясняют сотрудники полиции", - сказал Горелых агентству.
Ранее он уточнил, что в понедельник вечером в дежурную часть полиции Первоуральска поступило сообщение, что в одной из квартир дома гражданин с неадекватным поведением угрожает противоправными действиями. На место происшествия незамедлительно выехали и приступили к работе сотрудники полиции и Росгвардии.
3 октября, 18:08
 
ПроисшествияПервоуральскСвердловская областьВалерий ГорелыхФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
