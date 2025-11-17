В Братиславе предупредили об ограничениях из-за митинга оппозиции

Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото

БРАТИСЛАВА, 17 ноя - РИА Новости. Словацкая полиция попросила жителей и гостей Братиславы учитывать возможное ограничение движения в центре столицы из-за митинга оппозиции, запланированного на вечер понедельника.

Словакия 17 ноября отмечает один из основных государственных праздников, День борьбы за свободу и демократию, в память о событиях 36-летней давности, когда в 1989 году в Чехословакии началась "Бархатная революция", в результате которой был свергнут коммунистический режим. Оппозиционные партии ранее анонсировали на вечер понедельника свои митинги.

“В связи с проведением сегодня нескольких митингов… в центре столицы Словакии Братиславы полицейские… ожидают возможное ограничение движения и повышенную концентрацию граждан на улицах города”, - говорится в сообщении словацкой полиции на странице в социальной сети Facebook * в понедельник.

В этой связи правоохранители попросили водителей избегать районов проведения митингов и выбирать для передвижения альтернативные маршруты.

Митинги по случаю Дня борьбы за свободу и демократию пройдут в понедельник во многих городах Словакии. Самым крупным, как ожидается, станет митинг в Братиславе. Его организаторами выступили представленные в парламенте оппозиционные партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), KDH (Kresťanskodemokratické hnutie, "Христианско-демократическое движение"), SaS (Sloboda a Solidarita, "Свобода и солидарность"), а также партия Demokrati ("Демократы"), которая в законодательном органе страны не представлена.

Митинг оппозиции начнется в 18.00 (20.00 мск) на Площади свободы, он продлится около получаса, после чего там же начнется митинг прокиевской общественной организации.

В 2024 году глава либеральной оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Михал Шимечка на антиправительственном митинге по случаю Дня борьбы за свободу и демократию сообщал, что его участниками стали порядка 17 тысяч человек.