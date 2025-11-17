Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности дела о покушении на Соловьева
15:05 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/podozrevaemyy-2055481082.html
Появились подробности дела о покушении на Соловьева
Обвиняемый в подготовке к убийству журналиста Владимира Соловьева перед задержанием пытался покончить с собой, сказано в показаниях его знакомой, оглашенных во... РИА Новости, 17.11.2025
происшествия
россия
москва
украина
владимир беляков
владимир степанов
владимир соловьев (телеведущий)
происшествия, россия, москва, украина, владимир беляков, владимир степанов, владимир соловьев (телеведущий), telegram
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Владимир Соловьев (телеведущий), Telegram
Появились подробности дела о покушении на Соловьева

Обвиняемый в покушении на Соловьева перед задержанием пытался покончить с собой

Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Телеведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в подготовке к убийству журналиста Владимира Соловьева перед задержанием пытался покончить с собой, сказано в показаниях его знакомой, оглашенных во 2-м Западном окружном военном суде.
"Он (Тимофей Мокий - ред.) написал мне, что... (решил - ред.) покончить жизнь самоубийством, на ответные сообщения не ответил", - сказано в ее показаниях.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Москве суд рассмотрит дело о подготовке покушения на Симоньян 27 ноября
11 ноября, 10:54
Там отмечается, что ранее у него уже возникали мысли о самоубийстве, но с чем они связаны, свидетель не знала.
На скамье подсудимых Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров.
По версии следствия, 2 октября 2021 года Пронский создал ячейку неонацистской террористической группировки "NS/WP"*, запрещенной в России, о чем публично заявил с целью привлечения сторонников. В деятельность группы были вовлечены Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Волков, Стрижаков и иные лица. Кроме того, для увеличения количества участников Пронский создал в Telegram тематический канал.
Для реализации планов Пронский, Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Стрижаков и иные лица приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств.
Под руководством Пронского и по его указанию с декабря 2021 по апрель 2022 года в Москве, Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех автомашин, домовладения, военного комиссариата.
Не позднее 4 апреля 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить журналиста Владимира Соловьева. Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Они осуществляли сбор информации в отношении потерпевшего. Участники преступного сговора планировали установить на кузов автомашины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В ФСБ рассказали подробности о готовившемся покушении на госдеятеля
14 ноября, 07:52
Однако преступление не было доведено до конца по независящим от указанных лиц обстоятельствам, поскольку пресечено сотрудниками правоохранительных органов.
Скрывшийся от следствия Мокий в мае 2022 года в Московской, Тульской и Рязанской областях совершил поджоги трех военных комиссариатов, один из которых - по сговору с Абраровым. Также Мокий приобрел для личного употребления наркотическое средство метадон. Позднее его также задержали.
Кроме того, с 2013 года по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В книге имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе.
В результате обысков, проведенных 25 апреля 2022 года в местах проживания Дружинина, Белякова, Степанова, Стрижакова и Пронского в Москве и Московской области, обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, три самодельных пистолета, порох, обрез, два ствола к пистолету Макарова, 199 патронов калибра 7,62-мм, 748 патронов калибра 9-мм, 49 самодельных патронов к огнестрельному оружию различного калибра.
В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются по ч. 1, 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ч. 1, 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 4 ст. 222 (незаконный оборот оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223 (незаконное изготовление оружия), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 2 ст. 167, ч. 3, 5 ст. 33, ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, его организация и пособничество), ч. 1, п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 30, пп. "б", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству), ч. 1 ст. 228 (незаконный оборот наркотических средств) УК РФ.
* запрещена в России.
Новые лица, причастные к попытке убийства митрополита Тихона, в следственном управлении - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты
12 ноября, 08:47
 
