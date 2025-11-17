Подмосковные врачи спасли девочку, проглотившую иглу

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли иглу из глотки 15-летней девочки, сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

"Бригада скорой помощи доставила 15-летнюю пациентку в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля с жалобами на сильную боль в горле, рвоту с кровью и затрудненное глотание. Незадолго до этого, из любопытства, она случайно проглотила иголку, после чего родители немедленно обратились за медицинской помощью", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам заведующего отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Центра имени Л. М. Рошаля Александра Иноземцева , для извлечения иглы девочке была проведена эндоскопическая операция, которая прошла успешно и без единого разреза.