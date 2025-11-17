Подозреваемая в убийстве ребенка оказалась должницей по микрокредитам

САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве и расчленении ребенка в Московской области имеет несколько долгов перед микрофинансовыми организациями, которые появились у нее до переезда в Балашиху из Пензенской области, выяснило РИА Новости, изучив материалы базы исполнительных производств.
По версии следствия, женщина убила ребенка в квартире в подмосковной Балашихе и выбросила части тела в Гольяновский пруд в Москве. На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла, сообщили РИА Новости в СК РФ. Подозреваемая в убийстве 6-летнего сына в городе Балашихе задержана, дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство малолетнего").
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что подозреваемой является 31-летняя уроженка города Заречный Пензенской области Елена Цуцкова.
Из картотеки мирового суда следует, что за два года с июля 2022 года по август 2024 года через судебный участок №2 города Заречного Пензенской области прошло 12 дел, ответчиком по которым выступала Елена Цуцкова. Истцами являлись микрофинансовые организации, причем всякий раз разные. По всем искам о долгах вынесены судебные приказы.
В базе исполнительных производств ФССП Елена Цуцкова значится должницей по шести делам. Исполнительные документы были открыты с июня 2024 года по май 2025 года. Общая сумма долга с учетом исполнительных сборов составляет порядка 93 тысяч рублей.