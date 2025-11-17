Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемая в убийстве ребенка оказалась должницей по микрокредитам - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/podmoskove-2055390633.html
Подозреваемая в убийстве ребенка оказалась должницей по микрокредитам
Подозреваемая в убийстве ребенка оказалась должницей по микрокредитам - РИА Новости, 17.11.2025
Подозреваемая в убийстве ребенка оказалась должницей по микрокредитам
Подозреваемая в убийстве и расчленении ребенка в Московской области имеет несколько долгов перед микрофинансовыми организациями, которые появились у нее до... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:04:00+03:00
2025-11-17T10:04:00+03:00
происшествия
балашиха
пензенская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055380423_0:126:928:648_1920x0_80_0_0_c2d17ac6239723355fe666e7878c9343.jpg
https://ria.ru/20251117/dochka-2055390485.html
балашиха
пензенская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055380423_0:0:864:648_1920x0_80_0_0_341ad94235a28958a5d9d62ceca9e7e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, балашиха, пензенская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Балашиха, Пензенская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Подозреваемая в убийстве ребенка оказалась должницей по микрокредитам

Подозреваемая в убийстве и расчленении сына в Балашихе имеет несколько долгов

© Следственный комитет РоссииЗадержание подозреваемой в убийстве ребенка, чье тело нашли в Балашихе. Кадр видео
Задержание подозреваемой в убийстве ребенка, чье тело нашли в Балашихе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Следственный комитет России
Задержание подозреваемой в убийстве ребенка, чье тело нашли в Балашихе. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве и расчленении ребенка в Московской области имеет несколько долгов перед микрофинансовыми организациями, которые появились у нее до переезда в Балашиху из Пензенской области, выяснило РИА Новости, изучив материалы базы исполнительных производств.
По версии следствия, женщина убила ребенка в квартире в подмосковной Балашихе и выбросила части тела в Гольяновский пруд в Москве. На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла, сообщили РИА Новости в СК РФ. Подозреваемая в убийстве 6-летнего сына в городе Балашихе задержана, дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство малолетнего").
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что подозреваемой является 31-летняя уроженка города Заречный Пензенской области Елена Цуцкова.
Из картотеки мирового суда следует, что за два года с июля 2022 года по август 2024 года через судебный участок №2 города Заречного Пензенской области прошло 12 дел, ответчиком по которым выступала Елена Цуцкова. Истцами являлись микрофинансовые организации, причем всякий раз разные. По всем искам о долгах вынесены судебные приказы.
В базе исполнительных производств ФССП Елена Цуцкова значится должницей по шести делам. Исполнительные документы были открыты с июня 2024 года по май 2025 года. Общая сумма долга с учетом исполнительных сборов составляет порядка 93 тысяч рублей.
Кадр видео с места происшествия, где в одной из квартир города Балашихи было обнаружено тело ребенка - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Появились подробности о семье женщины, тело сына которой нашли в Балашихе
Вчера, 10:04
 
ПроисшествияБалашихаПензенская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала