Подозреваемая в убийстве ребенка оказалась должницей по микрокредитам

САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве и расчленении ребенка в Московской области имеет несколько долгов перед микрофинансовыми организациями, которые появились у нее до переезда в Балашиху из Пензенской области, выяснило РИА Новости, изучив материалы базы исполнительных производств.

Из картотеки мирового суда следует, что за два года с июля 2022 года по август 2024 года через судебный участок №2 города Заречного Пензенской области прошло 12 дел, ответчиком по которым выступала Елена Цуцкова. Истцами являлись микрофинансовые организации, причем всякий раз разные. По всем искам о долгах вынесены судебные приказы.