Мать ребенка, чье тело нашли в Балашихе, призналась в его убийстве

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Мать ребенка, чье обезглавленное тело нашли в квартире в Балашихе, призналась в убийстве, сообщили РИА Новости в СК России.

пункт "в" части второй статьи 105 УК России ). На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы пояснить не смогла", — говорится в заявлении. "Задержана местная жительница, подозреваемая в убийстве шестилетнего сына в Балашихе ). На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы пояснить не смогла", — говорится в заявлении.

По полученным данным, подозреваемая совершила убийство в квартире, а затем выбросила части тела в Гольяновский пруд в Москве

Источник агентства в силовых структурах сообщил, что речь идет о 31-летней Елене Цуцковой, уроженке города Заречного Пензенской области.

Как рассказали в правоохранительных органах, женщине диагностировали шизофрению, она не раз проходила лечение в психиатрической больнице, а также употребляла наркотики. У нее есть старшая дочь, которая осталась жить с отцом после того, как родители разошлись.