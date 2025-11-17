https://ria.ru/20251117/podmoskove-2055380074.html
Мать ребенка, чье тело нашли в Балашихе, призналась в его убийстве
2025-11-17
2025-11-17T09:11:00+03:00
2025-11-17T13:10:00+03:00
Мать ребенка, чье тело нашли в Балашихе, призналась в его убийстве
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Мать ребенка, чье обезглавленное тело нашли в квартире в Балашихе, призналась в убийстве, сообщили РИА Новости в СК России.
"Задержана местная жительница, подозреваемая в убийстве шестилетнего сына в Балашихе
(пункт "в" части второй статьи 105 УК России
). На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы пояснить не смогла", — говорится в заявлении.
По полученным данным, подозреваемая совершила убийство в квартире, а затем выбросила части тела в Гольяновский пруд в Москве
.
Источник агентства в силовых структурах сообщил, что речь идет о 31-летней Елене Цуцковой, уроженке города Заречного Пензенской области.
Как рассказали в правоохранительных органах, женщине диагностировали шизофрению, она не раз проходила лечение в психиатрической больнице, а также употребляла наркотики. У нее есть старшая дочь, которая осталась жить с отцом после того, как родители разошлись.
В воскресенье рабочие нашли в Гольяновском пруду рюкзак с фрагментом тела несовершеннолетнего. По сообщениям Telegram-каналов, в нем лежала голова мальчика, различные бумажки и мелкий мусор. Водолазы прочесали водоем, но больше ничего не нашли. В этот же день в полицию обратилась бабушка погибшего, заявив, что ее внука увел из дома сожитель матери, информация о котором пока не подтвердилась.