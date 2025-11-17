Рейтинг@Mail.ru
Мать ребенка, чье тело нашли в Балашихе, призналась в его убийстве
09:11 17.11.2025 (обновлено: 13:10 17.11.2025)
Мать ребенка, чье тело нашли в Балашихе, призналась в его убийстве
Мать ребенка, чье тело нашли в Балашихе, призналась в его убийстве - РИА Новости, 17.11.2025
Мать ребенка, чье тело нашли в Балашихе, призналась в его убийстве
Мать ребенка, чье обезглавленное тело нашли в квартире в Балашихе, призналась в убийстве, сообщили РИА Новости в СК России. РИА Новости, 17.11.2025
происшествия, россия, балашиха, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Балашиха, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Мать ребенка, чье тело нашли в Балашихе, призналась в его убийстве

Мать, подозреваемая в убийстве своего сына в Балашихе, написала явку с повинной

© Следственный комитет РоссииЗадержание подозреваемой в убийстве ребенка, чье тело нашли в Балашихе. Кадр видео
Задержание подозреваемой в убийстве ребенка, чье тело нашли в Балашихе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Следственный комитет России
Задержание подозреваемой в убийстве ребенка, чье тело нашли в Балашихе. Кадр видео
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Мать ребенка, чье обезглавленное тело нашли в квартире в Балашихе, призналась в убийстве, сообщили РИА Новости в СК России.
"Задержана местная жительница, подозреваемая в убийстве шестилетнего сына в Балашихе (пункт "в" части второй статьи 105 УК России). На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы пояснить не смогла", — говорится в заявлении.
По полученным данным, подозреваемая совершила убийство в квартире, а затем выбросила части тела в Гольяновский пруд в Москве.
Источник агентства в силовых структурах сообщил, что речь идет о 31-летней Елене Цуцковой, уроженке города Заречного Пензенской области.
Как рассказали в правоохранительных органах, женщине диагностировали шизофрению, она не раз проходила лечение в психиатрической больнице, а также употребляла наркотики. У нее есть старшая дочь, которая осталась жить с отцом после того, как родители разошлись.
В воскресенье рабочие нашли в Гольяновском пруду рюкзак с фрагментом тела несовершеннолетнего. По сообщениям Telegram-каналов, в нем лежала голова мальчика, различные бумажки и мелкий мусор. Водолазы прочесали водоем, но больше ничего не нашли. В этот же день в полицию обратилась бабушка погибшего, заявив, что ее внука увел из дома сожитель матери, информация о котором пока не подтвердилась.
Кадр видео с места происшествия, где в одной из квартир города Балашихи было обнаружено тело ребенка - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Появились подробности о подозреваемой в убийстве ребенка в Балашихе
