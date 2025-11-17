Пленный рассказал о перестрелке боевиков ВСУ между собой

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Военнослужащие сил специальных операций ГУР минобороны Украины, отправленные деблокировать окруженные в Красноармейске формирования ВСУ, устроили перестрелку с другими украинскими военными, потому что не знали друг о друге, рассказал пленный украинский военнослужащий Руслан Шахун.

Шахун участвовал в попытке высадки десанта для деблокирования окруженных в Красноармейске частей ВСУ . Его взяли в плен гвардейцы 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр".

"Когда мы шли, там стояли посты. По ним с нашей стороны начал вестись огонь, и нам даже никто не сказал, что там находились наши, на блокпостах этих", - сказал Шахун в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ

Шахун рассказал, что до недавнего времени сидел с тюрьме за разбойное нападение. Контракт с армией он подписал на седьмой год заключения, потому что знакомый ему гарантировал, что "все будет хорошо, воевать ты не будешь, останешься на базе, найдем тебе работу".

Пленный признался, что на базе в Киевской области просидел полгода. Шахун утверждает, что занимался там спортом. Однако в какой-то момент весь личный состав, находившийся на базе, вызвали для прохождения подготовки к десантированию с вертолета, сообщил он.

Во время обучения к военнослужащим прибыл даже начальник ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Однако занятия продлились лишь несколько дней.

"Хочу сказать вам: лучше не идите воевать. Оно того не стоит, серьезно. Просто не стоит. Мне очень повезло, что меня спасли. Я кричал и докричался... Но не всем так повезло, на самом деле. Побросайте оружие-то, оно того не стоит. За наше правительство, гнилое, обманчивое, оно не стоит того, честно", - обратился пленный к другим украинским военнослужащим.