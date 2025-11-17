В Петербурге задержали подозреваемых в организации связи для мошенников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух человек по подозрению в организации в съемных квартирах узлов связи, с помощью которых телефонные мошенники обманывали россиян, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По имеющейся информации, с июля текущего года злоумышленники по указанию анонимных кураторов арендовали квартиры в разных районах... Санкт-Петербурга . Там они размещали оборудование для работы IP-телефонии и занимались его обслуживанием. Через эти устройства была организована связь между аферистами и гражданами России", – написала Волк в своем Telegram-канале

Как отмечается, в целях конспирации сообщники регулярно меняли адреса арендуемых помещений. За выполнение своих задач фигуранты получали вознаграждение в криптовалюте (в эквиваленте от 50 до 80 долларов в сутки).

В ходе обысков полицейские изъяли GSM-шлюз, ноутбук, роутер, смартфоны, а также более 700 сим-карт различных операторов связи. Как уточняется, задержание организаторов узлов связи и изъятие оборудования позволило заблокировать прохождение до 6 тысяч звонков мошенников в сутки.