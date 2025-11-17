https://ria.ru/20251117/peterburg-2055400613.html
В Петербурге задержали подозреваемых в организации связи для мошенников
В Петербурге задержали подозреваемых в организации связи для мошенников - РИА Новости, 17.11.2025
В Петербурге задержали подозреваемых в организации связи для мошенников
Полиция Санкт-Петербурга задержала двух человек по подозрению в организации в съемных квартирах узлов связи, с помощью которых телефонные мошенники обманывали... РИА Новости, 17.11.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух человек по подозрению в организации в съемных квартирах узлов связи, с помощью которых телефонные мошенники обманывали россиян, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"По имеющейся информации, с июля текущего года злоумышленники по указанию анонимных кураторов арендовали квартиры в разных районах... Санкт-Петербурга
. Там они размещали оборудование для работы IP-телефонии и занимались его обслуживанием. Через эти устройства была организована связь между аферистами и гражданами России", – написала Волк
в своем Telegram-канале
.
Как отмечается, в целях конспирации сообщники регулярно меняли адреса арендуемых помещений. За выполнение своих задач фигуранты получали вознаграждение в криптовалюте (в эквиваленте от 50 до 80 долларов в сутки).
В ходе обысков полицейские изъяли GSM-шлюз, ноутбук, роутер, смартфоны, а также более 700 сим-карт различных операторов связи. Как уточняется, задержание организаторов узлов связи и изъятие оборудования позволило заблокировать прохождение до 6 тысяч звонков мошенников в сутки.
"Следователями территориальных подразделений полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество – ред.) и 274.3 УК РФ
(незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции - ред.). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавила Волк.