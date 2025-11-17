Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали подозреваемых в организации связи для мошенников - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/peterburg-2055400613.html
В Петербурге задержали подозреваемых в организации связи для мошенников
В Петербурге задержали подозреваемых в организации связи для мошенников - РИА Новости, 17.11.2025
В Петербурге задержали подозреваемых в организации связи для мошенников
Полиция Санкт-Петербурга задержала двух человек по подозрению в организации в съемных квартирах узлов связи, с помощью которых телефонные мошенники обманывали... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:30:00+03:00
2025-11-17T10:30:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20251117/sud-2055368695.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ирина Волк
В Петербурге задержали подозреваемых в организации связи для мошенников

В Петербурге задержали двух подозреваемых в организации связи для мошенников

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух человек по подозрению в организации в съемных квартирах узлов связи, с помощью которых телефонные мошенники обманывали россиян, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"По имеющейся информации, с июля текущего года злоумышленники по указанию анонимных кураторов арендовали квартиры в разных районах... Санкт-Петербурга. Там они размещали оборудование для работы IP-телефонии и занимались его обслуживанием. Через эти устройства была организована связь между аферистами и гражданами России", – написала Волк в своем Telegram-канале.
Как отмечается, в целях конспирации сообщники регулярно меняли адреса арендуемых помещений. За выполнение своих задач фигуранты получали вознаграждение в криптовалюте (в эквиваленте от 50 до 80 долларов в сутки).
В ходе обысков полицейские изъяли GSM-шлюз, ноутбук, роутер, смартфоны, а также более 700 сим-карт различных операторов связи. Как уточняется, задержание организаторов узлов связи и изъятие оборудования позволило заблокировать прохождение до 6 тысяч звонков мошенников в сутки.
"Следователями территориальных подразделений полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество – ред.) и 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции - ред.). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавила Волк.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Суд впервые отказал пенсионерке, продавшей квартиру мошенникам
Вчера, 06:50
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала