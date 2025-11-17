https://ria.ru/20251117/peskov-2055459889.html
Информации по встрече с Украиной в Стамбуле нет, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего сообщить о возможной встрече в Стамбуле по обмену пленными. РИА Новости, 17.11.2025
