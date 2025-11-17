Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: 211 домов снесли по "умной технологии" с начала года - РИА Новости, 17.11.2025
11:05 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/ovchinskiy-2055407142.html
Овчинский: 211 домов снесли по "умной технологии" с начала года
Овчинский: 211 домов снесли по "умной технологии" с начала года - РИА Новости, 17.11.2025
Овчинский: 211 домов снесли по "умной технологии" с начала года
В Москве с начала 2025 года при помощи технологии "умный снос" снесли 211 домов, который ранее были расселены по реновации, сообщил министр правительства... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T11:05:00+03:00
2025-11-17T11:05:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_23f531bc4d63864a508794c3aff60666.jpg
https://ria.ru/20251116/ovchinskiy-2055190473.html
москва
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: 211 домов снесли по "умной технологии" с начала года

Овчинский: 211 домов демонтировали по технологии "умный снос" с начала года

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года при помощи технологии "умный снос" снесли 211 домов, который ранее были расселены по реновации, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"По программе реновации с начала этого года демонтировали 211 домов старого жилого фонда. Они насчитываются во всех округах и в 51 районе столицы. В частности, в Новомосковском административном округе снесли 42 здания, в Юго-Восточном – 41, а в Восточном – 26. В Юго-Западном округе демонтировали 20 домов, 17 – в Западном, 16 – в Северо-Восточном, по 15 – в Южном и Северном округах", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что на местах сноса старых домов появляются как новые жилые комплексы по реновации, так и благоустроенные дворы. Также здесь проводят озеленение придомовой территории, устанавливают детские, спортивные площадки, а также зоны отдыха.
Благодаря технологии демонтажа "умный снос" удается максимально перерабатывать строительные отходы и минимизировать воздействие на окружающую среду, добавляется в пресс-релизе.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Овчинский: деловая застройка появится по КРТ в двух районах запада Москвы
16 ноября, 10:00
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
