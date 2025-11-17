https://ria.ru/20251117/ovchinskiy-2055407142.html
Овчинский: 211 домов снесли по "умной технологии" с начала года
Овчинский: 211 домов снесли по "умной технологии" с начала года - РИА Новости, 17.11.2025
Овчинский: 211 домов снесли по "умной технологии" с начала года
В Москве с начала 2025 года при помощи технологии "умный снос" снесли 211 домов, который ранее были расселены по реновации, сообщил министр правительства...
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
Овчинский: 211 домов снесли по "умной технологии" с начала года
Овчинский: 211 домов демонтировали по технологии "умный снос" с начала года
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года при помощи технологии "умный снос" снесли 211 домов, который ранее были расселены по реновации, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"По программе реновации с начала этого года демонтировали 211 домов старого жилого фонда. Они насчитываются во всех округах и в 51 районе столицы. В частности, в Новомосковском административном округе снесли 42 здания, в Юго-Восточном – 41, а в Восточном – 26. В Юго-Западном округе демонтировали 20 домов, 17 – в Западном, 16 – в Северо-Восточном, по 15 – в Южном и Северном округах", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что на местах сноса старых домов появляются как новые жилые комплексы по реновации, так и благоустроенные дворы. Также здесь проводят озеленение придомовой территории, устанавливают детские, спортивные площадки, а также зоны отдыха.
Благодаря технологии демонтажа "умный снос" удается максимально перерабатывать строительные отходы и минимизировать воздействие на окружающую среду, добавляется в пресс-релизе.