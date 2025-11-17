Овчинский: 211 домов снесли по "умной технологии" с начала года

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года при помощи технологии "умный снос" снесли 211 домов, который ранее были расселены по реновации, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"По программе реновации с начала этого года демонтировали 211 домов старого жилого фонда. Они насчитываются во всех округах и в 51 районе столицы. В частности, в Новомосковском административном округе снесли 42 здания, в Юго-Восточном – 41, а в Восточном – 26. В Юго-Западном округе демонтировали 20 домов, 17 – в Западном, 16 – в Северо-Восточном, по 15 – в Южном и Северном округах", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

В сообщении уточняется, что на местах сноса старых домов появляются как новые жилые комплексы по реновации, так и благоустроенные дворы. Также здесь проводят озеленение придомовой территории, устанавливают детские, спортивные площадки, а также зоны отдыха.