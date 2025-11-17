Россия представит более 850 образцов военной продукции на выставке в Дубае

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 откроется в понедельник в Дубае, глава "Рособоронэкспорта" сообщил ранее, что Россия представит на выставке более 850 образцов отечественной военной продукции, 30 самых востребованных из них покажут в натурном виде на статической площадке и в павильоне, среди образцов военной техники особое место займут истребитель Су-57Э и самолет Як-130М.

Большинство представленных образцов имеют опыт применения в боевых условиях, разработаны и доработаны с учетом реалий современного конфликта высокой интенсивности.

Фигуры высшего пилотажа на Су-57Э покажет заслуженный лётчик-испытатель Сергей Богдан, ранее сообщил " Ростех ".

Российские предприятия покажут ракеты для этого истребителя - РВВ-МД2, Х-38МЛЭ, Х-69, "Гром-Э1" и Х-58УШКЭ, а также РВВ-БД повышенной дальности.

Кроме того, будет продемонстрирован турбореактивный двигатель нового поколения "Изделие 177С" с улучшенными тягой, расходом топлива и ресурсом.

Помимо этого, ожидается показ модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М и военно-транспо ртного Ил-76МД-90А(Э).

В летной программе авиасалона примет участие боевой разведывательно-ударный в ертол ет Ка-52. На экспозиции разместятся предназначенные для него многоцелевая самонаводящаяся ракета Х-МД, управляемая ракета Х-38МЛЭ, и показавшая высокую эффективность в реальных боевых условиях легкая многоцелевая управляемая ракета 305Э.

В сегменте беспилотников будут продемонстрированы разведывательные БПЛА "Орлан-10Е", "Орлан-30" и "Скат-350М", барражирующие боеприпасы "Ланцет-Э" в обновленном облике и "КУБ-2-2Э" с автоматической системой наведения.

Впервые " Рособоронэкспорт " продемонстрирует натурные образцы средств ПВО, в частности, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е" разработки и производства " Высокоточных комплексов ", на котором можно размещать до 48 ракет ближнего перехвата ТКБ-1055 или до 12 ракет 57Э6-Е.

"Ростех" ожидает, что на выставке "Панцирю-СМД-Е" будет проявлен высокий интерес, сообщил ранее индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев

Опорно-пусковая установка "Джигит", ПЗРК "Верба" и система контроля воздушного пространства СКВП, обеспечивающая обнаружение и сопровождение беспилотных воздушных судов и малой авиации, также будут показаны на выставке.

Латинской Америки. Помимо демонстрации новинок российского вооружения "Рособоронэкспорт" проведет на Dubai Airshow 2025, проведет насыщенную деловую программу. Планируются встречи и переговоры с делегациями стран Ближнего Востока, а также многочисленными участниками авиасалона из других регионов, в том числе из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки

"Упор сделаем на технологическое сотрудничество – наиболее востребованный сегодня формат взаимодействия в мире. Расскажем об успешно реализованных проектах и обсудим перспективные, в том числе и по представленной на авиасалоне продукции", – добавил Александр Михеев

Как сообщили в пресс-службе " Роскосмоса ", на экспозиции госкорпорации будут показаны макет орбитального комплекса для доставки научной аппаратуры к Луне и планетам Солнечной системы, космические аппараты "Блиц М" и "ГЛАСС", макет оптико-локационной станции для поиска теплоконтрастных целей, бортовой терминал взаимодействия с космическими летательными средствами (ВКЛС) и лазерная станция комплекса средств фундаментального обеспечения системы ГЛОНАСС.

Также будут продемонстрированы модели перспективных аппаратов ДЗЗ и Российской орбитальной станции, жидкостные рак етные дв игател и РД-180, РД-181 и самый мощный РД-171МВ, российский скафандр "Сокол-КВ-2", который используют экипажи кораблей серии "Союз МС".

С помощью мультимедийной экспозиции LET"S GO TO SPACE.v 5.1 посетители выставки смогут ознакомиться с подробной информацией о российских космодромах, ракетах, спутниках и данных дистанционного зондирования Земли.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов посетит Dubai Airshow в составе делегации первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова . У руководства отечественной ракетно-космической отрасли запланированы деловые встречи с российскими и зарубежными партнерами.