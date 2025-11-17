Россия представит более 850 образцов военной продукции на выставке в Дубае

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 откроется в понедельник в Дубае, глава "Рособоронэкспорта" сообщил ранее, что Россия представит на выставке более 850 образцов отечественной военной продукции, 30 самых востребованных из них покажут в натурном виде на статической площадке и в павильоне, среди образцов военной техники особое место займут истребитель Су-57Э и самолет Як-130М.
Большинство представленных образцов имеют опыт применения в боевых условиях, разработаны и доработаны с учетом реалий современного конфликта высокой интенсивности.
"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток
21 февраля, 02:53
Впервые на Ближнем Востоке покажут истребитель пятого поколения Су-57Э разработки и производства Объединённой авиастроительной корпорации. Россия предлагает не только поставки этого самолёта, но и локализацию производства на территории иностранного заказчика.
Фигуры высшего пилотажа на Су-57Э покажет заслуженный лётчик-испытатель Сергей Богдан, ранее сообщил "Ростех".
Российские предприятия покажут ракеты для этого истребителя - РВВ-МД2, Х-38МЛЭ, Х-69, "Гром-Э1" и Х-58УШКЭ, а также РВВ-БД повышенной дальности.
В ходе Dubai Airshow 2025 группа "Русские витязи" продемонстрирует фигуры высшего пилотажа на истребителях Су-35С.
Кроме того, будет продемонстрирован турбореактивный двигатель нового поколения "Изделие 177С" с улучшенными тягой, расходом топлива и ресурсом.
Российский беспилотник "КСИ" впервые представят за рубежом
13 ноября, 07:05
Помимо этого, ожидается показ модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М и военно-транспортного Ил-76МД-90А(Э).
В летной программе авиасалона примет участие боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52. На экспозиции разместятся предназначенные для него многоцелевая самонаводящаяся ракета Х-МД, управляемая ракета Х-38МЛЭ, и показавшая высокую эффективность в реальных боевых условиях легкая многоцелевая управляемая ракета 305Э.
В сегменте беспилотников будут продемонстрированы разведывательные БПЛА "Орлан-10Е", "Орлан-30" и "Скат-350М", барражирующие боеприпасы "Ланцет-Э" в обновленном облике и "КУБ-2-2Э" с автоматической системой наведения.
Впервые "Рособоронэкспорт" продемонстрирует натурные образцы средств ПВО, в частности, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е" разработки и производства "Высокоточных комплексов", на котором можно размещать до 48 ракет ближнего перехвата ТКБ-1055 или до 12 ракет 57Э6-Е.
"Ростех" ожидает, что на выставке "Панцирю-СМД-Е" будет проявлен высокий интерес, сообщил ранее индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Беспилотник "Форпост-РЭ" покажут на Dubai Airshow-2025
13 ноября, 07:18
Опорно-пусковая установка "Джигит", ПЗРК "Верба" и система контроля воздушного пространства СКВП, обеспечивающая обнаружение и сопровождение беспилотных воздушных судов и малой авиации, также будут показаны на выставке.
Помимо демонстрации новинок российского вооружения "Рособоронэкспорт" проведет на Dubai Airshow 2025, проведет насыщенную деловую программу. Планируются встречи и переговоры с делегациями стран Ближнего Востока, а также многочисленными участниками авиасалона из других регионов, в том числе из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.
"Упор сделаем на технологическое сотрудничество – наиболее востребованный сегодня формат взаимодействия в мире. Расскажем об успешно реализованных проектах и обсудим перспективные, в том числе и по представленной на авиасалоне продукции", – добавил Александр Михеев.
Как сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", на экспозиции госкорпорации будут показаны макет орбитального комплекса для доставки научной аппаратуры к Луне и планетам Солнечной системы, космические аппараты "Блиц М" и "ГЛАСС", макет оптико-локационной станции для поиска теплоконтрастных целей, бортовой терминал взаимодействия с космическими летательными средствами (ВКЛС) и лазерная станция комплекса средств фундаментального обеспечения системы ГЛОНАСС.
С помощью мультимедийной экспозиции LET"S GO TO SPACE.v 5.1 посетители выставки смогут ознакомиться с подробной информацией о российских космодромах, ракетах, спутниках и данных дистанционного зондирования Земли.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов посетит Dubai Airshow в составе делегации первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. У руководства отечественной ракетно-космической отрасли запланированы деловые встречи с российскими и зарубежными партнерами.
Выставка завершится 21 ноября.