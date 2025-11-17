Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил патриарха Иерусалимского Орденом дружбы
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17.11.2025
Путин наградил патриарха Иерусалимского Орденом дружбы
Путин наградил патриарха Иерусалимского Орденом дружбы - РИА Новости, 17.11.2025
Путин наградил патриарха Иерусалимского Орденом дружбы
Президент РФ Владимир Путин наградил патриарха Иерусалимского Феофила III Орденом дружбы за вклад в укрепление духовных связей с Россией, соответствующий... РИА Новости, 17.11.2025
Патриарх Иерусалимский Феофил III
Патриарх Иерусалимский Феофил III . Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил патриарха Иерусалимского Феофила III Орденом дружбы за вклад в укрепление духовных связей с Россией, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей с Российской Федерацией наградить орденом Дружбы Феофила III (Яннопулоса Феофилоса) - Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины, Сирии, Аравии, всего Заиорданья, Каны Галилейской и святого Сиона, Иерусалимская православная церковь, гражданина Греческой Республики", - говорится в документе.
Патриарх наградил швейцарского мецената орденом княгини Ольги за помощь РПЦ
23 октября, 19:57
Патриарх наградил швейцарского мецената орденом княгини Ольги за помощь РПЦ
23 октября, 19:57
 
РелигияРоссияИерусалимПалестинаВладимир ПутинИерусалимская православная церковь
 
 
