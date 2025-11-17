https://ria.ru/20251117/orden-2055493130.html
Путин наградил патриарха Иерусалимского Орденом дружбы
Президент РФ Владимир Путин наградил патриарха Иерусалимского Феофила III Орденом дружбы за вклад в укрепление духовных связей с Россией
