В Новосибирской области арестовали обвиняемого в деле о незаконной миграции

НОВОСИБИРСК, 17 ноя – РИА Новости. Карасукский райсуд Новосибирской области заключил на два месяца под стражу обвиняемого в организации незаконной миграции 270 иностранцев, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Карасукским районным судом Турсунбоеву А.О.у. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 января 2026 года. Постановление в законную силу не вступило", - говорится в сообщении.

Турсунбоев обвиняется в том, что с 2023 по 2025 годы в составе группы лиц изготавливал и затем сбывал фиктивные гражданско-правовые договоры, в том числе через интернет, с последующей регистрацией уведомлений об их заключении в управлении по вопросам миграции ГУМВД России по Новосибирской области

Также он использовал возможности сервиса "Госуслуги" и организовал незаконное пребывание в России не менее 270 иностранных граждан, которые воспользовавшись его "услугами", легализовали свое пребывание и трудовую деятельность на территории РФ, отмечается в сообщении.