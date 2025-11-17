Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области арестовали обвиняемого в деле о незаконной миграции - РИА Новости, 17.11.2025
13:26 17.11.2025
В Новосибирской области арестовали обвиняемого в деле о незаконной миграции
происшествия, россия, новосибирская область
Происшествия, Россия, Новосибирская область
© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 ноя – РИА Новости. Карасукский райсуд Новосибирской области заключил на два месяца под стражу обвиняемого в организации незаконной миграции 270 иностранцев, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Карасукским районным судом Турсунбоеву А.О.у. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 января 2026 года. Постановление в законную силу не вступило", - говорится в сообщении.
Турсунбоев обвиняется в том, что с 2023 по 2025 годы в составе группы лиц изготавливал и затем сбывал фиктивные гражданско-правовые договоры, в том числе через интернет, с последующей регистрацией уведомлений об их заключении в управлении по вопросам миграции ГУМВД России по Новосибирской области.
Также он использовал возможности сервиса "Госуслуги" и организовал незаконное пребывание в России не менее 270 иностранных граждан, которые воспользовавшись его "услугами", легализовали свое пребывание и трудовую деятельность на территории РФ, отмечается в сообщении.
Мигранту предъявили обвинение по пунктам "а", "д" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета).
