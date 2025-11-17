https://ria.ru/20251117/obvinjaemyj-2055450214.html
В Новосибирской области арестовали обвиняемого в деле о незаконной миграции
В Новосибирской области арестовали обвиняемого в деле о незаконной миграции - РИА Новости, 17.11.2025
В Новосибирской области арестовали обвиняемого в деле о незаконной миграции
Карасукский райсуд Новосибирской области заключил на два месяца под стражу обвиняемого в организации незаконной миграции 270 иностранцев, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:26:00+03:00
2025-11-17T13:26:00+03:00
2025-11-17T13:26:00+03:00
происшествия
россия
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20251117/jakutjanki-2055375681.html
россия
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новосибирская область
Происшествия, Россия, Новосибирская область
В Новосибирской области арестовали обвиняемого в деле о незаконной миграции
В Новосибирской области арестовали обвиняемого в организации незаконной миграции
НОВОСИБИРСК, 17 ноя – РИА Новости. Карасукский райсуд Новосибирской области заключил на два месяца под стражу обвиняемого в организации незаконной миграции 270 иностранцев, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Карасукским районным судом Турсунбоеву А.О.у. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 января 2026 года. Постановление в законную силу не вступило", - говорится в сообщении.
Турсунбоев обвиняется в том, что с 2023 по 2025 годы в составе группы лиц изготавливал и затем сбывал фиктивные гражданско-правовые договоры, в том числе через интернет, с последующей регистрацией уведомлений об их заключении в управлении по вопросам миграции ГУМВД России по Новосибирской области
.
Также он использовал возможности сервиса "Госуслуги" и организовал незаконное пребывание в России
не менее 270 иностранных граждан, которые воспользовавшись его "услугами", легализовали свое пребывание и трудовую деятельность на территории РФ, отмечается в сообщении.
Мигранту предъявили обвинение по пунктам "а", "д" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета).