Рейтинг@Mail.ru
Тренер сборной Нигерии обвинил соперников в колдовстве - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:09 17.11.2025 (обновлено: 12:10 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/nigeriya-2055420346.html
Тренер сборной Нигерии обвинил соперников в колдовстве
Тренер сборной Нигерии обвинил соперников в колдовстве - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Тренер сборной Нигерии обвинил соперников в колдовстве
Главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль заявил, что тренерский штаб национальной команды ДР Конго использовал магию вуду во время послематчевой... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T12:09:00+03:00
2025-11-17T12:10:00+03:00
футбол
спорт
др конго
чемпионат мира по футболу 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021447891_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_c0a476beb3c192e0d1e335a920533525.jpg
/20251115/rossiya-chili-2055211985.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021447891_0:0:2308:1731_1920x0_80_0_0_bf21e48cfc4ecbd4bd01f4872254c914.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, др конго, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Спорт, ДР Конго, Чемпионат мира по футболу 2026
Тренер сборной Нигерии обвинил соперников в колдовстве

Тренер сборной Нигерии заявил, что соперник колдовал в матче отбора ЧМ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГлавный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль
Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль заявил, что тренерский штаб национальной команды ДР Конго использовал магию вуду во время послематчевой серии пенальти.
Сборная ДР Конго по пенальти обыграла команду Нигерии в матче второго раунда африканской квалификации к чемпионату мира 2026 года и завоевала путевку в межконтинентальные стыковые матчи. По ходу серии пенальти, которую конголезцы выиграли со счетом 4:3, Шелль устроил потасовку с тренерским штабом соперников.
"Во время серии пенальти этот парень из ДР Конго творил какое-то вуду, поэтому я на него разозлился", - приводит ESPN послематчевое заявление тренера нигерийцев, который жестами продемонстрировал совершаемый соперником ритуал.
Сборная Нигерии во второй раз подряд не выступит в финальной части чемпионата мира. ДР Конго в случае успеха в "стыках" выступит на чемпионате мира второй раз в истории и впервые с 1974 года, когда страна еще носила название Заир.
Матвей Кисляк в матче против сборной Чили - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Сборная России все же проиграла... Но как же грязно рубились чилийцы!
15 ноября, 20:05
 
ФутболСпортДР КонгоЧемпионат мира по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала