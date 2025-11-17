https://ria.ru/20251117/nigeriya-2055420346.html
Тренер сборной Нигерии обвинил соперников в колдовстве
Тренер сборной Нигерии обвинил соперников в колдовстве
2025-11-17T12:09:00+03:00
2025-11-17T12:09:00+03:00
2025-11-17T12:10:00+03:00
Тренер сборной Нигерии обвинил соперников в колдовстве
Тренер сборной Нигерии заявил, что соперник колдовал в матче отбора ЧМ
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль заявил, что тренерский штаб национальной команды ДР Конго использовал магию вуду во время послематчевой серии пенальти.
Сборная ДР Конго
по пенальти обыграла команду Нигерии в матче второго раунда африканской квалификации к чемпионату мира 2026 года и завоевала путевку в межконтинентальные стыковые матчи. По ходу серии пенальти, которую конголезцы выиграли со счетом 4:3, Шелль устроил потасовку с тренерским штабом соперников.
"Во время серии пенальти этот парень из ДР Конго творил какое-то вуду, поэтому я на него разозлился", - приводит ESPN послематчевое заявление тренера нигерийцев, который жестами продемонстрировал совершаемый соперником ритуал.
Сборная Нигерии во второй раз подряд не выступит в финальной части чемпионата мира. ДР Конго в случае успеха в "стыках" выступит на чемпионате мира второй раз в истории и впервые с 1974 года, когда страна еще носила название Заир.