Тренер сборной Нигерии обвинил соперников в колдовстве

"Во время серии пенальти этот парень из ДР Конго творил какое-то вуду, поэтому я на него разозлился", - приводит ESPN послематчевое заявление тренера нигерийцев, который жестами продемонстрировал совершаемый соперником ритуал.

Сборная Нигерии во второй раз подряд не выступит в финальной части чемпионата мира. ДР Конго в случае успеха в "стыках" выступит на чемпионате мира второй раз в истории и впервые с 1974 года, когда страна еще носила название Заир.