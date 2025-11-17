Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды — Литва: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 17 ноября
Футбол
 
22:00 17.11.2025
Нидерланды — Литва: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 17 ноября
Нидерланды и Литва встретятся в матче десятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Нидерланды — Литва: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 17 ноября

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Нидерланды и Литва встретятся в матче десятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Во сколько начало
Встреча состоится 17 ноября в Амстердаме и начнется в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Сборная ДР Конго пробилась в стыковые матчи отбора на ЧМ
