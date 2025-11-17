https://ria.ru/20251117/niderlandy-litva-smotret-match-2055579571.html
Нидерланды — Литва: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 17 ноября
Нидерланды — Литва: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 17 ноября - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Нидерланды — Литва: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 17 ноября
Нидерланды и Литва встретятся в матче десятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T22:00:00+03:00
2025-11-17T22:00:00+03:00
2025-11-17T22:00:00+03:00
футбол
чемпионат мира по футболу 2026
спорт
анонсы и трансляции матчей
нидерланды
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046093624_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e8e9bd57d9ff5ff80e72ebec20b737b7.jpg
/20251117/futbol-2055355476.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046093624_139:0:907:576_1920x0_80_0_0_e87d1fc947d5ea1febc80b1ac0e7f8b0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чемпионат мира по футболу 2026, спорт, анонсы и трансляции матчей, нидерланды, литва
Футбол, Чемпионат мира по футболу 2026, Спорт, Анонсы и трансляции матчей, Нидерланды, Литва