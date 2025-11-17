Доходы Подмосковья от сделок с недвижимостью составили 23 миллиарда рублей

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. По итогам 10 месяцев 2025 года в бюджеты городских округов и муниципальных образований Подмосковья поступило 23 миллиарда рублей от сделок с недвижимостью и землей, за месяц поступления увеличились на 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

"Собираемость доходов от имущественного комплекса достигла 81% от запланированного объема. Наиболее значимые показатели за октябрь продемонстрировали городские округа Мытищи, Балашиха и Подольск, где поступления составили соответственно 184, 119 и 112 миллионов рублей", – приводит пресс-служба слова министра имущественных отношений региона Тихона Фирсова.

Он также привел итоги последней недели: на аукционах были распределены объекты недвижимости и земли, обеспечившие значительные поступления. Было заключено 84 договора аренды объектов недвижимости с ежегодным платежом в 61,3 миллиона рублей. Помимо этого, состоялась продажа 35 объектов, которая принесла в бюджет 42,9 миллиона рублей.

Министр добавил, что активная реализация программы вовлечения имущества и земельных ресурсов демонстрирует позитивные тенденции и создает прочный фундамент для устойчивого экономического роста Московской области.

Один из успешных примеров — продажа двух коммерческих участков общей площадью около 8 тысяч квадратных метров в Ступине. Земли имеют вид разрешенного использования под общественное питание, деловое управление, хранение автотранспорта и объекты дорожного сервиса. Эта сделка обеспечила округу приток более 24 миллионов рублей. Также продано муниципальное помещение площадью почти 200 квадратных метров в Лотошине на улице Калинина, дом 59, за сумму свыше 6,4 миллиона рублей.

По данным ведомства, организатором всех проходящих торгов в муниципальных образованиях является комитет по конкурентной политике Подмосковья.