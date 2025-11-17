Рейтинг@Mail.ru
09:55 17.11.2025
На набережной музея-заповедника "Коломенское" в Москве откроют каток
2025-11-17T09:55:00+03:00
2025-11-17T09:55:00+03:00
москва, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество
На набережной музея-заповедника "Коломенское" в Москве откроют каток

На новой набережной музея-заповедника "Коломенское" на юге Москвы появится каток

Горожане отдыхают на катке . Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают работы по обустройству катка на новой набережной музея-заповедника "Коломенское" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом сезоне на набережной музея-заповедника"Коломенское" заработает первый и один из самых длинных линейных катков, который заливаем вдоль набережной Москвы-реки. Он будет организован на участке между Голосовым оврагом и южной частью набережной. Протяженность катка составит 1,7 километра, площадь - почти 13,5 тысячи квадратных метров", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что при благоустройстве набережной были заложены инженерные коммуникации и установлены 10 холодильных установок для обеспечения работы нового объекта.
"В настоящее время подготовлено основание для устройства катка, как только поверхность полностью промерзнет, зальем воду. Лед будет намораживаться слоями. Над ледовым покрытием монтируем "звездное небо" - гирлянду из более 14 миллионов лампочек, для этого установим около 400 шестиметровых опор. В борту катка устанавливаем светильники для подсветки самого льда", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новый каток сможет единовременно вместить свыше 2,5 тысячи человек, проход на него будет организован через 12 турникетных групп.
Установка катка на Красной площади - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Москве начали монтировать каток на Красной площади
11 ноября, 09:46
 
