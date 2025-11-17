Рейтинг@Mail.ru
"Не самый зрелищный, но побеждает": Монсон о стиле боя Махачева
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
16:41 17.11.2025 (обновлено: 21:07 18.11.2025)
"Не самый зрелищный, но побеждает": Монсон о стиле боя Махачева
"Не самый зрелищный, но побеждает": Монсон о стиле боя Махачева - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
"Не самый зрелищный, но побеждает": Монсон о стиле боя Махачева
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в...
единоборства
спорт
джефф монсон
ислам махачев
джек делла маддалена
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
"Не самый зрелищный, но побеждает": Монсон о стиле боя Махачева

Монсон: Махачев является не самым зрелищным бойцом, но он выигрывает

© Соцсети бойца ММАИслам Махачев с командой
Ислам Махачев с командой - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Соцсети бойца ММА
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев является не самым зрелищным бойцом, однако это не так важно, поскольку он выигрывает бои.
В воскресенье Махачев на турнире UFC 322 в Нью-Йорке победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей, отобрав у австралийца чемпионский пояс в полусреднем дивизионе.
«
"Смысл боя - победить. Да, Махачев - не самый зрелищный боец, согласен, но он выигрывает, а в этом и есть цель боя. Он еще молодой, он недавно стал чемпионом UFC, не так давно держит пояс. Он учится, он все еще развивается, становится все лучше и лучше. И я уверен: по мере того, как его навыки будут расти, он станет более зрелищным и уверенным. Сейчас для него главное - побеждать, он только что стал чемпионом", - сказал Монсон.
Махачеву 34 года, он стал первым россиянином, бравшим титул в двух весовых категориях UFC. С 2022 года Махачев владел поясом UFC в легком весе. Он провел четыре защиты, а затем освободил пояс в мае 2025 года. Всего на счету россиянина 28 побед и одно поражение в ММА.
ЕдиноборстваСпортДжефф МонсонИслам МахачевДжек Делла МаддаленаUFCСмешанные боевые искусства (ММА)
 
Версия 2023.1 Beta
