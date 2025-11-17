"Не самый зрелищный, но побеждает": Монсон о стиле боя Махачева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев является не самым зрелищным бойцом, однако это не так важно, поскольку он выигрывает бои.
В воскресенье Махачев на турнире UFC 322 в Нью-Йорке победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей, отобрав у австралийца чемпионский пояс в полусреднем дивизионе.
«
"Смысл боя - победить. Да, Махачев - не самый зрелищный боец, согласен, но он выигрывает, а в этом и есть цель боя. Он еще молодой, он недавно стал чемпионом UFC, не так давно держит пояс. Он учится, он все еще развивается, становится все лучше и лучше. И я уверен: по мере того, как его навыки будут расти, он станет более зрелищным и уверенным. Сейчас для него главное - побеждать, он только что стал чемпионом", - сказал Монсон.
Махачеву 34 года, он стал первым россиянином, бравшим титул в двух весовых категориях UFC. С 2022 года Махачев владел поясом UFC в легком весе. Он провел четыре защиты, а затем освободил пояс в мае 2025 года. Всего на счету россиянина 28 побед и одно поражение в ММА.
"Дональд Трамп, мы идем": Махачев хочет подраться в Белом доме
16 ноября, 09:24