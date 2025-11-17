"Не самый зрелищный, но побеждает": Монсон о стиле боя Махачева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости , Аделя Зиатдинова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев является не самым зрелищным бойцом, однако это не так важно, поскольку он выигрывает бои.

Махачеву 34 года, он стал первым россиянином, бравшим титул в двух весовых категориях UFC. С 2022 года Махачев владел поясом UFC в легком весе. Он провел четыре защиты, а затем освободил пояс в мае 2025 года. Всего на счету россиянина 28 побед и одно поражение в ММА.