Молдавская оппозиция обвинила власти страны в русофобии - РИА Новости, 17.11.2025
18:30 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/moldavija-2055548524.html
Молдавская оппозиция обвинила власти страны в русофобии
Молдавская оппозиция обвинила власти страны в русофобии - РИА Новости, 17.11.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти страны в русофобии
Приоритетом молдавских властей стало не развитие и процветание страны, а агрессивная русофобия и полный самоубийственный разрыв связей в рамках СНГ, говорится в РИА Новости, 17.11.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти страны в русофобии

Партия коммунистов Молдавии обвинила власти страны в агрессивной русофобии

КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Приоритетом молдавских властей стало не развитие и процветание страны, а агрессивная русофобия и полный самоубийственный разрыв связей в рамках СНГ, говорится в заявлении оппозиционной в Молдавии Партии коммунистов.
Молдавский парламент 13 ноября в первом чтении проголосовал за денонсацию межправсоглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного с Россией в 1998 году. Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
"Никто из представителей власти так и не смог внятно пояснить, каким образом беседы о композиторе Глинке, поэтах Пушкине, Есенине, Высоцком, интеллектуальные викторины для школьников нарушают законодательство Республики Молдова и несут "гибридную угрозу" нашей стране. По всей очевидности, "европейский путь", продвигаемый правящей партией, невозможен без русофобии. И это всё на что они способны… Уже очевидно, что приоритетами этого нецивилизованного правления является не развитие и процветание страны, а агрессивная русофобия и полный самоубийственный разрыв связей в рамках СНГ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Коммунисты в заявлении призвали молдавское общество дать суровую оценку деятельности невежд, которые вместо выполнения своих предвыборных программ, решения наболевших социально-экономических проблем, развязали войну против русской культуры, которая для молдаван всегда была и остается родной.
"Им невдомек, что попытки "отменить" русскую культуру в странах ЕС с треском провалились. В театрах Европы вновь ставят пьесы Чехова и Лескова, в концертных залах и оперных театрах звучит Чайковский и Мусоргский. Да и российские центры науки и культуры продолжают свою работу в 15 странах Евросоюза, включая Францию, которая так покровительствует режиму Майи Санду (президент Молдавии - ред.)", - подчеркивается в сообщении.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
