Молдавская оппозиция обвинила власти страны в русофобии

КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Приоритетом молдавских властей стало не развитие и процветание страны, а агрессивная русофобия и полный самоубийственный разрыв связей в рамках СНГ, говорится в заявлении оппозиционной в Молдавии Партии коммунистов.

Коммунисты в заявлении призвали молдавское общество дать суровую оценку деятельности невежд, которые вместо выполнения своих предвыборных программ, решения наболевших социально-экономических проблем, развязали войну против русской культуры, которая для молдаван всегда была и остается родной.