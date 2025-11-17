Мишустин попросил передать президенту Монголии приветствие Путина

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил премьер-министра Монголии Гомбожавын Занданшатара передать приветствие и наилучшие пожелания президента России Владимира Путина главе Монголии Ухнагийн Хурэлсуху.
"Прежде всего, конечно, хотел бы попросить вас передать слова приветствия и наилучшие пожелания президенту Монголии уважаемому господину (Ухнагийн - ред.) Хурэлсуху от президента Российский Федерации Владимира Владимировича Путина и от меня лично", - сказал Мишустин во время встречи с премьер-министром Монголии.
Мишустин встретился с Гомбожавын Занданшатаром в Доме правительства в Москве. Премьер Монголии прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Оно пройдет в Москве 17-18 ноября. На встречу также приглашены высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Россия председательствует в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах.
