Мишустин попросил передать президенту Монголии приветствие Путина - РИА Новости, 17.11.2025
16:08 17.11.2025
Мишустин попросил передать президенту Монголии приветствие Путина
россия, монголия, москва, михаил мишустин, владимир путин, шос
Россия, Монголия, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин, ШОС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил премьер-министра Монголии Гомбожавын Занданшатара передать приветствие и наилучшие пожелания президента России Владимира Путина главе Монголии Ухнагийн Хурэлсуху.
"Прежде всего, конечно, хотел бы попросить вас передать слова приветствия и наилучшие пожелания президенту Монголии уважаемому господину (Ухнагийн - ред.) Хурэлсуху от президента Российский Федерации Владимира Владимировича Путина и от меня лично", - сказал Мишустин во время встречи с премьер-министром Монголии.
Мишустин встретился с Гомбожавын Занданшатаром в Доме правительства в Москве. Премьер Монголии прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Оно пройдет в Москве 17-18 ноября. На встречу также приглашены высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Россия председательствует в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Монголии
31 августа, 19:02
 
РоссияМонголияМоскваМихаил МишустинВладимир ПутинШОС
 
 
