Россия предлагает расширять преподавание русского языка в Монголии
Россия предлагает расширять преподавание русского языка в Монголии - РИА Новости, 17.11.2025
Россия предлагает расширять преподавание русского языка в Монголии
2025-11-17T16:03:00+03:00
2025-11-17T16:03:00+03:00
Россия предлагает расширять преподавание русского языка в Монголии
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия считает важным расширять преподавание русского языка в Монголии, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром.
Их переговоры состоялись в понедельник в Москве
. Мишустин
в ходе встречи отдельно остановился на вопросах укрепления гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Он упомянул, что Россия
оказывает Монголии
содействие в подготовке национальных кадров.
"Более 70 тысяч монгольских граждан закончили российские высшие и средние учебные заведения. Очень приятно, что один из таких представителей Монголии - это вы, уважаемый господин премьер. И считаем важным расширять преподавание русского языка в Монголии", - подчеркнул Мишустин.
Глава российского правительства напомнил, что стороны на регулярной основе проводят Дни культуры и Дни российско-монгольской дружбы, совместные научно-исследовательские экспедиции. Страны также расширяют контакты по спортивной линии, указал он.
"Текущий год проходит под знаком 80-летия нашей Великой Победы над германским нацизмом и японским милитаризмом. Совместное участие президентов Владимира Владимировича Путина и господина (президента Монголии Ухнагийн - ред.) Хурэлсуха в торжественных мероприятиях в мае в Москве и в сентябре в Пекине
стало новым таким символом дружбы и напоминанием о нашей общей исторической памяти народов России и Монголии", - подчеркнул Мишустин.