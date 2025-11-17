Мишустин встретился с премьером Монголии Занданшатаром

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился в Москве с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.