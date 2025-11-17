Мишустин встретился с премьером Монголии Занданшатаром

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился в Москве с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.
Заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Москве 17-18 ноября. На встречу также приглашены высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений.
Встреча Мишустина и Занданшатара прошла в Доме правительства РФ. В ней приняли участие вице-премьеры Алексей Оверчук, Виталий Савельев, министр природных ресурсов РФ, председатель российской части межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и Монголией Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Эльмир Тагиров, замглавы МИД Андрей Руденко, статс-секретарь - замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев, замминистра сельского хозяйства Максим Маркович, замминистра финансов Иван Чебесков, гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) объединяет десять государств-членов – Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Россия председательствует в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах.