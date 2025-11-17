Рейтинг@Mail.ru
Скандал поставил кураторов Зеленского перед выбором, заявил Медведчук - РИА Новости, 17.11.2025
11:27 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/medvedchuk-2055412369.html
Скандал поставил кураторов Зеленского перед выбором, заявил Медведчук
Скандал поставил кураторов Зеленского перед выбором, заявил Медведчук - РИА Новости, 17.11.2025
Скандал поставил кураторов Зеленского перед выбором, заявил Медведчук
Коррупционный скандал на Украине поставил кураторов Владимира Зеленского перед выбором: либо полностью поставить его под контроль, либо избавиться от него,... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T11:27:00+03:00
2025-11-17T11:27:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
оппозиционная платформа - за жизнь
украина
в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Оппозиционная платформа - За жизнь
Скандал поставил кураторов Зеленского перед выбором, заявил Медведчук

Медведчук: кураторы Зеленского после скандала обдумывают вариант его снести

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине поставил кураторов Владимира Зеленского перед выбором: либо полностью поставить его под контроль, либо избавиться от него, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Зеленский после того, как стало понятно, что именно он руководил Миндичем и его командой, лишился остатков всякой самостоятельности. Коррупционный скандал поставил кураторов Зеленского перед выбором: либо полностью поставить его под свой контроль, либо снести", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
СМИ: в Париже обсудят коррупционный скандал в ходе визита Зеленского
Вчера, 11:14
По его словам, теперь Зеленский становится игрушкой в руках трех основных политических групп, которые будут на этом играть: прозападная номенклатура, которая на Украине называется "соросята" и включает в себя украинские антикоррупционные органы, украинский олигархат и политические военные и силовики, заявившие претензии на политическую власть.
"При этом перечисленные группы могут договариваться о чем угодно, но все будет решать внешний фактор", - отметил Медвудчук.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Киеве раскрыли, какой сюрприз США приготовили Зеленскому после скандала
Вчера, 02:49
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
