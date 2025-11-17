Скандал поставил кураторов Зеленского перед выбором, заявил Медведчук

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине поставил кураторов Владимира Зеленского перед выбором: либо полностью поставить его под контроль, либо избавиться от него, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Зеленский после того, как стало понятно, что именно он руководил Миндичем и его командой, лишился остатков всякой самостоятельности. Коррупционный скандал поставил кураторов Зеленского перед выбором: либо полностью поставить его под свой контроль, либо снести", - говорится в заявлении Медведчука , опубликованном на сайте движения "Другая Украина".

По его словам, теперь Зеленский становится игрушкой в руках трех основных политических групп, которые будут на этом играть: прозападная номенклатура, которая на Украине называется "соросята" и включает в себя украинские антикоррупционные органы, украинский олигархат и политические военные и силовики, заявившие претензии на политическую власть.

"При этом перечисленные группы могут договариваться о чем угодно, но все будет решать внешний фактор", - отметил Медвудчук.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.