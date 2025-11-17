СИРИУС, 17 ноя - РИА Новости. Украинцам сложно свергнуть режим Владимира Зеленского, потому что власти в Киеве "зачистили" Украину, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.