Рейтинг@Mail.ru
Медведчук объяснил, почему украинцам сложно свергнуть режим Зеленского - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/medvedchuk-2055392223.html
Медведчук объяснил, почему украинцам сложно свергнуть режим Зеленского
Медведчук объяснил, почему украинцам сложно свергнуть режим Зеленского - РИА Новости, 17.11.2025
Медведчук объяснил, почему украинцам сложно свергнуть режим Зеленского
Украинцам сложно свергнуть режим Владимира Зеленского, потому что власти в Киеве "зачистили" Украину, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:09:00+03:00
2025-11-17T10:09:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
виктор медведчук
дмитрий медведев
оппозиционная платформа - за жизнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646106_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_6f1cc6dbe115d80ec752ed830724ced5.jpg
https://ria.ru/20250328/medvedchuk-2007892910.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646106_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_cc572ba79010f7e3235c57b85e392f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, дмитрий медведев, оппозиционная платформа - за жизнь, единая россия
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Дмитрий Медведев, Оппозиционная платформа - За жизнь, Единая Россия
Медведчук объяснил, почему украинцам сложно свергнуть режим Зеленского

Медведчук: украинцам сложно свергнуть Зеленского, так как он зачистил Украину

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 17 ноя - РИА Новости. Украинцам сложно свергнуть режим Владимира Зеленского, потому что власти в Киеве "зачистили" Украину, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Ранее замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что украинскому народу осточертела "бандеровская клика", он сам может принять участие в свержении режима Зеленского.
"Свержение власти в Киеве – это очень сложная вещь. Почему? Потому что для того, чтобы свергать власть, должны быть общественные, политические силы, которые должны возглавить и которые должны обеспечить", - сказал Медведчук, отвечая на вопрос, могут ли украинцы сами свергнуть режим Зеленского после очередного коррупционного скандала.
Политик напомнил, что киевский режим закрыл 11 партий, в том числе и партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая была второй в 2019 году на выборах в парламент, а в 2020 году она стала первой на местных выборах. Кроме того, режим прибегал к репрессиям, в результате чего журналисты, священники, общественные, политические деятели оказались в тюрьмах, а СМИ стали подконтрольны администрации Зеленского.
"Если говорить, что сегодня могут люди самоорганизоваться, то это могут быть только хаотические выступления или какие-то протесты, которые будут возникать, но они не могут привести к организованной борьбе, к организованному противостоянию власти. Потому что сегодня Зеленский… он зачистил Украину. И зачистил не только в том, что эти люди уничтожены, изгнаны и сидят в тюрьмах, но и в том, чтобы выехали те, которые с ним не согласны. И они выехали", - добавил Медведчук.
Владимир Зеленский в Париже - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Нацисты полностью контролируют режим Зеленского, заявил Медведчук
28 марта, 11:34
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукДмитрий МедведевОппозиционная платформа - За жизньЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала