Медведчук объяснил, почему украинцам сложно свергнуть режим Зеленского

СИРИУС, 17 ноя - РИА Новости. Украинцам сложно свергнуть режим Владимира Зеленского, потому что власти в Киеве "зачистили" Украину, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Ранее замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что украинскому народу осточертела "бандеровская клика", он сам может принять участие в свержении режима Зеленского.
"Свержение власти в Киеве – это очень сложная вещь. Почему? Потому что для того, чтобы свергать власть, должны быть общественные, политические силы, которые должны возглавить и которые должны обеспечить", - сказал Медведчук, отвечая на вопрос, могут ли украинцы сами свергнуть режим Зеленского после очередного коррупционного скандала.
Политик напомнил, что киевский режим закрыл 11 партий, в том числе и партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая была второй в 2019 году на выборах в парламент, а в 2020 году она стала первой на местных выборах. Кроме того, режим прибегал к репрессиям, в результате чего журналисты, священники, общественные, политические деятели оказались в тюрьмах, а СМИ стали подконтрольны администрации Зеленского.
"Если говорить, что сегодня могут люди самоорганизоваться, то это могут быть только хаотические выступления или какие-то протесты, которые будут возникать, но они не могут привести к организованной борьбе, к организованному противостоянию власти. Потому что сегодня Зеленский… он зачистил Украину. И зачистил не только в том, что эти люди уничтожены, изгнаны и сидят в тюрьмах, но и в том, чтобы выехали те, которые с ним не согласны. И они выехали", - добавил Медведчук.