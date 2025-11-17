Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о целевом обучении для бюджетников-медиков
15:11 17.11.2025 (обновлено: 16:23 17.11.2025)
Путин подписал закон о целевом обучении для бюджетников-медиков
Путин подписал закон о целевом обучении для бюджетников-медиков
Президент Владимир Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре. РИА Новости, 17.11.2025
2025
Путин подписал закон о целевом обучении для бюджетников-медиков

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре.
Основные положения — в материале РИА Новости.
  • Студенты ординатуры, обучающиеся на бюджете или по квоте, обязаны заключить целевой договор с заказчиком до прохождения итоговой аттестации.
  • Заказчиком целевого обучения может стать любое медучреждение, оказывающее бесплатную помощь в рамках программы госгарантий. Определять их будет правительство. Исключение касается федеральных органов, готовящих кадры в интересах обороны и безопасности, законности и правопорядка, и подведомственных им организаций.
  • Кабмин также устанавливает количество мест для приема на целевое обучение с указанием регионов, где специалистам предстоит работать в соответствии с договором.
  • Если одна из сторон договора не выполнит обязательства, то ей придется выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере. Компенсация зачисляется в соответствующий бюджет.
  • Чтобы получить возможность сдать периодическую аккредитацию и подтвердить право на медицинскую деятельность, специалист по окончании обучения должен поработать с наставником.
  • Сроки наставничества не могут превышать трех лет и определяются в соответствии со специальностями и будущим местом работы.
  • Выпускники вузов и колледжей, не имевшие наставников после окончания срока действия первичной аккредитации, должны пройти ее повторно. Если наставничество не требовалось, им предстоит периодическая аккредитация специалиста.
  • Власти субъектов должны создавать условия для трудоустройства и наставничества, а также оказывать дополнительные меры соцподдержки.
Закон направлен на решение вопроса кадрового дефицита в здравоохранении.
