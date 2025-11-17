Путин подписал закон о целевом обучении для бюджетников-медиков

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре.
Основные положения
- Студенты ординатуры, обучающиеся на бюджете или по квоте, обязаны заключить целевой договор с заказчиком до прохождения итоговой аттестации.
- Заказчиком целевого обучения может стать любое медучреждение, оказывающее бесплатную помощь в рамках программы госгарантий. Определять их будет правительство. Исключение касается федеральных органов, готовящих кадры в интересах обороны и безопасности, законности и правопорядка, и подведомственных им организаций.
- Кабмин также устанавливает количество мест для приема на целевое обучение с указанием регионов, где специалистам предстоит работать в соответствии с договором.
- Если одна из сторон договора не выполнит обязательства, то ей придется выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере. Компенсация зачисляется в соответствующий бюджет.
- Чтобы получить возможность сдать периодическую аккредитацию и подтвердить право на медицинскую деятельность, специалист по окончании обучения должен поработать с наставником.
- Сроки наставничества не могут превышать трех лет и определяются в соответствии со специальностями и будущим местом работы.
- Выпускники вузов и колледжей, не имевшие наставников после окончания срока действия первичной аккредитации, должны пройти ее повторно. Если наставничество не требовалось, им предстоит периодическая аккредитация специалиста.
- Власти субъектов должны создавать условия для трудоустройства и наставничества, а также оказывать дополнительные меры соцподдержки.
Закон направлен на решение вопроса кадрового дефицита в здравоохранении.
