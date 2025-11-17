https://ria.ru/20251117/malta-polsha-smotret-matcha-2055580543.html
Мальта — Польша: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 17 ноября
Мальта и Польша встретятся в матче десятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. РИА Новости Спорт, 17.11.2025
футбол
спорт
анонсы и трансляции матчей
мальта
польша
чемпионат мира по футболу 2026
