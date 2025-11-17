https://ria.ru/20251117/lokomotiv-2055514453.html
Рябыкин покинул тренерский штаб ярославского "Локомотива"
Рябыкин покинул тренерский штаб ярославского "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Рябыкин покинул тренерский штаб ярославского "Локомотива"
Дмитрий Рябыкин покинул тренерский штаб ярославского "Локомотива", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T16:31:00+03:00
2025-11-17T16:31:00+03:00
2025-11-17T16:31:00+03:00
хоккей
спорт
дмитрий рябыкин
авангард
витязь
континентальная хоккейная лига (кхл)
локомотив (ярославль)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822861072_294:224:2000:1183_1920x0_80_0_0_022437f97717e28e7ced7dce774e495f.jpg
/20251106/loko-2053298179.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822861072_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_173009477cac4dbb3668740fa2bdd178.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дмитрий рябыкин, авангард, витязь, континентальная хоккейная лига (кхл), локомотив (ярославль)
Хоккей, Спорт, Дмитрий Рябыкин, Авангард, Витязь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Локомотив (Ярославль)
Рябыкин покинул тренерский штаб ярославского "Локомотива"
Рябыкин покинул тренерский штаб ХК "Локомотив"