Рябыкин покинул тренерский штаб ярославского "Локомотива"
Хоккей
Хоккей
 
16:31 17.11.2025
Рябыкин покинул тренерский штаб ярославского "Локомотива"
Рябыкин покинул тренерский штаб ярославского "Локомотива"
Дмитрий Рябыкин покинул тренерский штаб ярославского "Локомотива", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T16:31:00+03:00
2025-11-17T16:31:00+03:00
хоккей
спорт
дмитрий рябыкин
авангард
витязь
континентальная хоккейная лига (кхл)
локомотив (ярославль)
Рябыкин покинул тренерский штаб ярославского "Локомотива"

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дмитрий Рябыкин покинул тренерский штаб ярославского "Локомотива", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Рябыкин вошел в тренерский штаб "Локомотива" в июле, когда команду возглавил канадец Боб Хартли. Рябыкин работал с Хартли в омском "Авангарде" и завоевал с ним Кубок Гагарина в сезоне-2020/21. В марте 2024 года специалист покинул пост главного тренера подмосковного "Витязя", который возглавлял с октября 2023 года.
"Локомотив" лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 38 очков в 27 матчах.
