ВС России продолжают зачистку западной части Купянска, рассказал боец
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 17.11.2025
ВС России продолжают зачистку западной части Купянска, рассказал боец
Штурмовой отряд 121-го полка ВС РФ продолжает выбивать боевиков ВСУ из западной части Купянска в Харьковской области, заявил на видео от Минобороны РФ командир...
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
2025
безопасность, россия, харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
ВС России продолжают зачистку западной части Купянска, рассказал боец

Штурмовой отряд 121-го полка продолжает выбивать ВСУ из западной части Купянска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Штурмовой отряд 121-го полка ВС РФ продолжает выбивать боевиков ВСУ из западной части Купянска в Харьковской области, заявил на видео от Минобороны РФ командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Лаврик".
"Я командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка, позывной "Лаврик". Отряд продолжает выбивать боевиков ВСУ из западной части Купянска", - сказал боец ВС РФ.
Он добавил, что боевики ВСУ отступают, отряд ВС РФ выполняет боевую задачу.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
