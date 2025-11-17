https://ria.ru/20251117/kupjansk-2055419357.html
ВС России продолжают зачистку западной части Купянска, рассказал боец
ВС России продолжают зачистку западной части Купянска, рассказал боец - РИА Новости, 17.11.2025
ВС России продолжают зачистку западной части Купянска, рассказал боец
Штурмовой отряд 121-го полка ВС РФ продолжает выбивать боевиков ВСУ из западной части Купянска в Харьковской области, заявил на видео от Минобороны РФ командир... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T12:02:00+03:00
2025-11-17T12:02:00+03:00
2025-11-17T12:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916830_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_314d5028106301467a9359003a64d395.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916830_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_2ad0701144d880e3ad95923596da6dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
ВС России продолжают зачистку западной части Купянска, рассказал боец
Штурмовой отряд 121-го полка продолжает выбивать ВСУ из западной части Купянска