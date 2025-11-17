ВС России продолжают зачистку западной части Купянска, рассказал боец

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Штурмовой отряд 121-го полка ВС РФ продолжает выбивать боевиков ВСУ из западной части Купянска в Харьковской области, заявил на видео от Минобороны РФ командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Лаврик".