Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо"
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:17 17.11.2025 (обновлено: 12:21 17.11.2025)
Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо"
Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо" - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо"
Алексей Кудашов отправлен в отставку с должности главного тренера московского "Динамо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо"

"Динамо" уволило Кудашова с поста главного тренера

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Алексей Кудашов отправлен в отставку с должности главного тренера московского "Динамо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Исполняющим обязанности главного тренера назначен вернувшийся в сентябре в тренерский штаб команды Вячеслав Козлов, ранее работавший в "Динамо" с 2021 года по май 2025 года.
В текущем сезоне "Динамо" одержало 16 побед и потерпело 10 поражений в КХЛ. "Бело-голубые" с 33 очками занимают пятое место в таблице Западной конференции.
Кудашову 54 года. Он возглавлял "Динамо" с апреля 2021 года. Под его руководством "бело-голубые" выиграли регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2023/24, а в сезоне-2024/25 коллектив впервые с 2013 года смог преодолеть две стадии плей-офф и выйти в полуфинал Кубка Гагарина. Кроме того, Кудашову принадлежит рекорд клуба по количеству побед в КХЛ - 190.
"Металлург" уступил СКА и прервал серию из пяти побед в КХЛ
"Металлург" уступил СКА и прервал серию из пяти побед в КХЛ
16 ноября, 19:53
 
ХоккейСпортАлексей КудашовХК Динамо (Москва)Вячеслав КозловКХЛ 2025-2026
 
