Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо"
Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо" - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо"
Алексей Кудашов отправлен в отставку с должности главного тренера московского "Динамо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.11.2025
