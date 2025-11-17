Соседка подозреваемой в убийстве сына недавно слышала крики из ее квартиры

БАЛАШИХА (Московская обл.), 17 ноя - РИА Новости. Соседка подозреваемой в убийстве сына в подмосковной Балашихе рассказала РИА Новости, что несколько дней назад та громко и неразборчиво кричала из окна квартиры.
"В четверг я услышала крики, именно ее крики в окно. Она что-то кричала неразборчиво, очень громко. Но детских голосов я не слышала", - сказала соседка.
По ее словам, в субботу она видела женщину, та не выглядела трезвой.
Подозреваемая в убийстве сына в Балашихе, предположительно, страдает шизофренией, она неоднократно проходила лечение в психиатрической больнице, а также употребляла наркотические средства, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах.
В воскресенье в Гольяновском пруду в Москве был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего - предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Вечером того же дня главное следственное управление СК по Подмосковью сообщило, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика. Утром в понедельник главк сообщил о задержании матери мальчика по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась, что убила ребенка, написав явку с повинной.