Соседка подозреваемой в убийстве сына недавно слышала крики из ее квартиры
15:36 17.11.2025 (обновлено: 15:41 17.11.2025)
Соседка подозреваемой в убийстве сына недавно слышала крики из ее квартиры
Соседка подозреваемой в убийстве сына недавно слышала крики из ее квартиры - РИА Новости, 17.11.2025
Соседка подозреваемой в убийстве сына недавно слышала крики из ее квартиры
Соседка подозреваемой в убийстве сына в подмосковной Балашихе рассказала РИА Новости, что несколько дней назад та громко и неразборчиво кричала из окна... РИА Новости, 17.11.2025
происшествия
балашиха
москва
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
Соседка подозреваемой в убийстве сына недавно слышала крики из ее квартиры

Cоседка подозреваемой в убийстве сына рассказала, что та громко кричала в окно

© Фото : соцсетиПодозреваемая в убийстве сына в Балашихе
Подозреваемая в убийстве сына в Балашихе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : соцсети
Подозреваемая в убийстве сына в Балашихе. Архивное фото
БАЛАШИХА (Московская обл.), 17 ноя - РИА Новости. Соседка подозреваемой в убийстве сына в подмосковной Балашихе рассказала РИА Новости, что несколько дней назад та громко и неразборчиво кричала из окна квартиры.
"В четверг я услышала крики, именно ее крики в окно. Она что-то кричала неразборчиво, очень громко. Но детских голосов я не слышала", - сказала соседка.
По ее словам, в субботу она видела женщину, та не выглядела трезвой.
Подозреваемая в убийстве сына в Балашихе, предположительно, страдает шизофренией, она неоднократно проходила лечение в психиатрической больнице, а также употребляла наркотические средства, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах.
В воскресенье в Гольяновском пруду в Москве был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего - предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Вечером того же дня главное следственное управление СК по Подмосковью сообщило, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика. Утром в понедельник главк сообщил о задержании матери мальчика по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась, что убила ребенка, написав явку с повинной.
Задержание подозреваемой в убийстве ребенка, чье тело нашли в Балашихе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Подозреваемая в убийстве ребенка оказалась должницей по микрокредитам
ПроисшествияБалашихаМоскваМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала