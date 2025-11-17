Соседка подозреваемой в убийстве сына недавно слышала крики из ее квартиры

БАЛАШИХА (Московская обл.), 17 ноя - РИА Новости. Соседка подозреваемой в убийстве сына в подмосковной Балашихе рассказала РИА Новости, что несколько дней назад та громко и неразборчиво кричала из окна квартиры.

"В четверг я услышала крики, именно ее крики в окно. Она что-то кричала неразборчиво, очень громко. Но детских голосов я не слышала", - сказала соседка.

По ее словам, в субботу она видела женщину, та не выглядела трезвой.

Подозреваемая в убийстве сына в Балашихе , предположительно, страдает шизофренией, она неоднократно проходила лечение в психиатрической больнице, а также употребляла наркотические средства, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах.

В воскресенье в Гольяновском пруду в Москве был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего - предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.