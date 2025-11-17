Крупнейший кремниевый завод России приостановит производство с 2026 года

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Крупнейший в РФ кремниевый завод, входящий в группу "Русала", приостановит производство с 1 января 2026 года из-за профицита в мире и роста импорта кремния по демпинговым ценам в РФ, ответили на запрос РИА Новости в пресс-службе "Русала".