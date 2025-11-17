Рейтинг@Mail.ru
07:05 17.11.2025
Крупнейший кремниевый завод России приостановит производство с 2026 года
Завод. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Крупнейший в РФ кремниевый завод, входящий в группу "Русала", приостановит производство с 1 января 2026 года из-за профицита в мире и роста импорта кремния по демпинговым ценам в РФ, ответили на запрос РИА Новости в пресс-службе "Русала".
Ранее компания сообщала РИА Новости, что снизит производство кремния на 35%, примерно до 35 тысяч тонн в 2025 году на фоне мирового профицита из-за перепроизводства в Китае. В прошлом году выпуск кремния достигал 53,4 тысячи тонн.
Денис Мантуров на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мантуров рассказал о судьбе бывшего завода General Motors в Петербурге
31 октября, 09:48
"Вследствие мирового перепроизводства кремния и роста импорта кремния по демпинговым ценам в Россию завод АО "Кремний" вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года … Завод "Кремний Урал" продолжит работать в неполную мощность", - ответили в пресс-службе на вопрос о планах по выпуску на следующий год.
Согласно материалам компании, производственная мощность крупнейшего в РФ завода "Кремний" достигает 34 тысячи тонн в год, а "Кремний Урал" - 27 тысяч тонн в год. Предприятия "Русала" являются единственными производителями рафинированного кремния в РФ, где годовая емкость рынка составляет около 45 тысяч тонн.
Отмечается, что АО "Кремний" уведомил о вынужденной приостановке производства правительство Иркутской области и администрацию Шелехова, рассчитывает совместными усилиями найти оптимальные решения для минимизации социальных последствий.
Дешевый импорт кремния из Китая вызвал спад цен на него в мире, а сильнее всего его стоимость снизилась там, где нет заградительных пошлин, в частности, в странах Евросоюза (ЕС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказала ранее РИА Новости управляющий партнер "S+Консалтинг" Елена Лазько.
Полимерный гранулят - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Завод по производству полимерных материалов начал работу на Смоленщине
10 октября, 18:53
 
РоссияКитайИркутская областьЕлена ЛазькоРусалЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
