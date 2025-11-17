Рейтинг@Mail.ru
Бизнес приграничных регионов получил 4 млрд рублей льготных кредитов - РИА Новости, 17.11.2025
10:00 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/kredity-2055063514.html
Бизнес приграничных регионов получил 4 млрд рублей льготных кредитов
Бизнес приграничных регионов получил 4 млрд рублей льготных кредитов - РИА Новости, 17.11.2025
Бизнес приграничных регионов получил 4 млрд рублей льготных кредитов
Малый и средний бизнес Белгородской, Брянской и Курской областей с начала 2025 года получил 4 миллиарда рублей по программе стимулирования кредитования для... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:00:00+03:00
2025-11-17T10:00:00+03:00
твой бизнес
александр исаевич
корпорация мсп
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
александр исаевич, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Бизнес приграничных регионов получил 4 млрд рублей льготных кредитов

МСБ приграничных регионов получил 4 млрд рублей льготных кредитов

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Малый и средний бизнес Белгородской, Брянской и Курской областей с начала 2025 года получил 4 миллиарда рублей по программе стимулирования кредитования для приграничных регионов, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Программа разработана и реализуется совместно Корпорацией МСП и Банком России. В ее рамках финансирование по ставке не выше ключевой при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП получили 308 предприятий.
"Льготная программа стимулирования кредитования для приграничных регионов предоставила предпринимателям возможность получить средства по низким ставкам и обеспечить работу и дальнейшее устойчивое развитие бизнеса в сложных условиях. При помощи "зонтичного" плеча корпорации с повышенным покрытием риска банки смогли обеспечить востребованный уровень фондирования", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Он подчеркнул, что спрос на льготное финансирование в этих регионах фиксируется преимущественно у предприятий реального сектора экономики.
"В обрабатывающем производстве объем привлеченных средств составил почти 1 миллиард рублей, в сельском хозяйстве – 440 миллионов рублей, в сфере транспортировки и хранения – 342 миллиона рублей, в строительстве инфраструктурных объектов – 252 миллиона рублей. Предприятия реального сектора составляют ядро экономики приграничных регионов. Поэтому доступ таких МСП к льготному финансированию обеспечивает не только развитие местного малого и среднего бизнеса, но и сохраняет экономическую устойчивость важных для страны областей", - пояснил Исаевич.
В свою очередь, на проекты реализации различных видов продукции бизнес получил по льготной программе 1,73 миллиарда рублей.
Как отметили в Корпорации МСП, основным участником льготной программы стал малый бизнес, который получил кредитные средства на сумму 2,1 миллиарда рублей (52,9%). Микропредприятия привлекли 1,33 миллиарда рублей, предприятия среднего бизнеса – 0,55 миллиарда рублей.
"Мы считаем важным оказывать поддержку предпринимателям приграничных регионов, бизнес которых в силу объективных причин требует повышенного внимания. Со своей стороны, Банк России принял решение продлить срок действия механизма льготного рефинансирования банков, чтобы предприниматели приграничья могли получить поддержку и в 2026 году. Этот механизм позволяет снизить ставки по кредитам для конечных заемщиков", - сообщил руководитель Службы защиты прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
Наибольший объем средств по льготной программе получил бизнес Белгородской области - 152 предприятия этого региона привлекли 2,3 миллиарда рублей льготных кредитов, которые также обеспечены поручительством Корпорации МСП в рамках "зонтичного" механизма. В Брянской области 84 компании получили кредитов по льготной программе на сумму 880 миллионов рублей. В Курской области 72 предприятия привлекли льготное финансирование на сумму 786 миллионов рублей.
Льготная программа предусматривает предоставление кредитов на сумму до 30 миллионов рублей без ограничений по отраслям. Финансирование по программе используется для реализации текущих задач или инвестиционных целей. При этом исполнение обязательств заемщиков по кредитам, выданным в рамках льготной программы, обеспечено "зонтичным" поручительством Корпорации МСП с повышенным покрытием риска (уровень потерь — 6%). Программа запущена в рамках поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина Корпорации МСП о поддержке малого и среднего бизнеса приграничных регионов.
Механизм "зонтичных" поручительств Корпорации МСП запущен по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
Твой бизнесАлександр ИсаевичКорпорация МСПТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
