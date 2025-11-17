Рейтинг@Mail.ru
ВСУ заводили боевиков в уже окруженный Красноармейск, рассказал пленный - РИА Новости, 17.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/krasnoarmeysk-2055460604.html
ВСУ заводили боевиков в уже окруженный Красноармейск, рассказал пленный
ВСУ заводили боевиков в уже окруженный Красноармейск, рассказал пленный - РИА Новости, 17.11.2025
ВСУ заводили боевиков в уже окруженный Красноармейск, рассказал пленный
Командование ВСУ заводило солдат в уже окруженный Красноармейск (украинское название - Покровск), заявил РИА Новости украинский военнопленный Вадим Закусило. РИА Новости, 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/grishino-2055426304.html
в мире, красноармейск, димитров, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Димитров, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ заводили боевиков в уже окруженный Красноармейск, рассказал пленный

Пленный Закусило: ВСУ заводили боевиков в уже окруженный Красноармейск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Командование ВСУ заводило солдат в уже окруженный Красноармейск (украинское название - Покровск), заявил РИА Новости украинский военнопленный Вадим Закусило.
"Раньше я стоял на вторых линиях, а сейчас не хватает людей. Сейчас кинули в замес, который уже окружен. Людей заводят по два человека. Нас завели в Покровск", - сказал Закусило.
По его словам, он пробыл на позициях в окружении три дня, а затем попал под огонь российских беспилотников. После атаки российских штурмовиков Закусило решил сдаться в плен.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 октября доложил президенту Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Там блокирован 31 украинский батальон. Попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.
Боевая работа расчета самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Российские военные отразили пять атак ВСУ в районе Красноармейска
Вчера, 12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДимитровВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
