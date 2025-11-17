Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в разных частях Красноармейска
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 17.11.2025
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в разных частях Красноармейска
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в разных частях Красноармейска
специальная военная операция на украине
россия
горняк
красноармейск
вооруженные силы украины
россия, горняк, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Горняк, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в разных частях Красноармейска

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожают окруженные формирования ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны Красноармейска, сообщило в понедельник Минобороны РФ
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
