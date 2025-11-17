https://ria.ru/20251117/krasnoarmeysk-2055430375.html
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в разных частях Красноармейска
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожают окруженные формирования ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на... РИА Новости, 17.11.2025
ВС РФ продолжают уничтожать формирования ВСУ в центре и на западе Красноармейска