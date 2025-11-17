Княжевская: оформлена документация для возведения объекта питания

https://ria.ru/20251117/knyazhevskaya-2055060558.html
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В Москве внесли изменения в правила землепользования и застройки для строительства объекта общественного питания в деревне Васюнино, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Она отметила, что площадь объекта составит почти 500 квадратных метров, его возведут на участке площадью 0,13 гектара.
"Реализация проекта создаст востребованную инфраструктуру для жителей и обеспечит новыми рабочими местами", -приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
Объект планируют построить на участке, который свободен от капитального строительства. Также на прилегающей территории проведут благоустройство, добавляется в пресс-релизе.