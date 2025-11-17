Рейтинг@Mail.ru
Княжевская: оформлена документация для возведения объекта питания - РИА Новости, 17.11.2025
10:00 17.11.2025
Княжевская: оформлена документация для возведения объекта питания
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
© ФотоПредседатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В Москве внесли изменения в правила землепользования и застройки для строительства объекта общественного питания в деревне Васюнино, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Она отметила, что площадь объекта составит почти 500 квадратных метров, его возведут на участке площадью 0,13 гектара.
"Реализация проекта создаст востребованную инфраструктуру для жителей и обеспечит новыми рабочими местами", -приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
Объект планируют построить на участке, который свободен от капитального строительства. Также на прилегающей территории проведут благоустройство, добавляется в пресс-релизе.
 
Юлиана КняжевскаяМоскомархитектураМосква
 
 
