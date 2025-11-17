МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Мобилизация на Украине столкнулась с кризисом. Произвол ТЦК усиливается, а пополнять ВСУ все сложнее. Военкоматы стараются не сорвать планы, набирая даже бездомных, а власти снова заговорили о снижении призывного возраста. На что еще готов пойти Киев — в материале РИА Новости.

Не оставляют выбора

Силовая мобилизация вызывает недовольство у населения, признает украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. С января по октябрь он получил почти пять тысяч жалоб. За весь прошлый год было около трех с половиной тысяч, в 2023-м — пятьсот, в 2022-м не набралось и двух десятков.

Усиление произвола тэцэкашников вполне объяснимо. Киев превратил их в "неприкосновенное сословие", позволив нарушать закон, подчеркивает депутат Рады Дмитрий Разумков. На заседаниях временной следственной комиссии парламента дела рассматривают регулярно, но каждый раз, признал он, представители ТЦК отчитываются, что "все законно и правильно".

"Стыд, безнаказанность и новая каста, <...> которую создала власть", — заявил Разумков.

На фоне растущих скандалов с коррупцией и насилием сотрудников военкоматов обязали носить бодикамеры. Украинское Минобороны даже четко прописало, что средства видеофиксации всегда должны быть включены и висеть строго на груди. Впрочем, это мало что изменило.

По сообщениям местных телеграм-каналов, недавно в Виннице работники ТЦК несколько раз сбили машиной мужчину, попытавшего отбить "бусифицированного". В Харькове мобилизуемый едва не выпал на ходу из микроавтобуса — тэцэкашники так торопились уехать, что не закрыли заднюю дверь.

Один украинец из Одесской области, сообщает издание "Cтрана.ua", намеренно предпочел службе тюрьму, получив три года за отказ отправляться в учебную часть после прохождения медкомиссии. Вину за собой он не признал, заявив суду, что просто "не хочет убивать людей".

© AP Photo / Efrem Lukatsky Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве © AP Photo / Efrem Lukatsky Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве

Некоторые идут и на совсем отчаянные меры. Днепропетровский ТЦК признал, что в его стенах на днях пытался покончить с собой признанный годным к службе призывник. Этот случай — не единственный. В августе подобное произошло в Киеве.

По словам военного омбудсмена Украины Ольги Решетиловой, попытки суицида совершают даже сами тэцэкашники. Дескать, сказываются специфика работы, тяжелые условия труда и регулярное участие в силовых столкновениях с гражданами.

Достойная замена

Работать "людоловам" все сложнее, ведь мужчины на улицах встречаются все реже, а план выполнять нужно. Журналисты The New York Times показали ситуацию на примере города Вилково Одесской области, который представляет собой "Украину в миниатюре". Одних уже мобилизовали, другие прячутся дома, а третьи бежали из страны.

© Фото : Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины Мужчины, задержанные пограничниками при попытке выехать с Украины в Румынию © Фото : Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины Мужчины, задержанные пограничниками при попытке выехать с Украины в Румынию

Как отмечено в статье, украинцы зачастую готовы рискнуть жизнью, лишь бы переплыть Дунай и оказаться в Румынии или Молдавии. И теперь в городской администрации Вилково, за исключением мэра, работают одни женщины. То же касается и многих других рабочих мест.

"Человек не сможет спрятаться дома, если у него его нет", — будто подумали тэцэкашники и решили набирать в армию лиц без определенного места жительства. Замкомандира 3-го армейского корпуса (сформированного на основе 3-й ОШБр ВСУ, созданной из боевиков "Азова"*) Дмитрий Кухарчук в октябре посетовал, что в учебные центры "начали привозить бомжей". Киевский областной ТЦК мобилизацию бездомных отрицать не стал.

"Бездомный он или нет — если ВЛК (врачебно-лечебная комиссия. — Прим. ред.) указывает, что человек годен к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом, что мы можем сделать? Мы исполняем закон Украины. Бездомный он или нет — какое у нас основание писать, что человек не имеет постоянного места жительства, поэтому не может служить?" — заявил спикер военкомата Олег Байдалюк.

© Соцсети Сотрудники ТЦК в Луцке принудительно мобилизуют мужчину © Соцсети Сотрудники ТЦК в Луцке принудительно мобилизуют мужчину

Худшее впереди

Массовый произвол при мобилизации стал одной из причин выезда миллионов украинцев за рубеж. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что из-за этого ВСУ сейчас испытывают истощение, а когда конфликт прекратится, Украину ждут "большие трудности".

"У нас огромные проблемы с солдатами, с человеческими ресурсами. <...> Мы были бы рады, если бы половина молодых людей вернулась", — говорит Кличко.

В то же время киевский градоначальник не нашел ничего лучше, кроме как выступить за снижение мобилизационного возраста до 22 лет. В прошлом году Зеленский снизил его с 27 до 25, и уже тогда эту меру сочли запоздавшей и недостаточной. Депутат Роман Костенко из комитета Рады по обороне предлагал сразу набирать в ВСУ с 20.

© Фото : Киевский городской совет Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета © Фото : Киевский городской совет Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета

В украинском парламенте не перестают обсуждать и тему мобилизации украинок. Однако нардеп Юрий Здебский отметил, что "вопрос пока стоит не остро". А вот глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко высказался однозначно: "Женщины не должны прятаться за спинами мужчин" — если не пойдут добровольно, то говорить о принуждении будут чаще.

Впрочем, неясно, есть ли у Киева возможность значительно нарастить число мобилизуемых. Если условия для тэцэкашников, по словам Решетиловой, тяжелые и сопряжены с риском для жизни почти как на фронте, то прилива добровольцев в ряды ТЦК тоже ждать не приходится.

А ведь даже при нынешних темпах, утверждает омбудсмен ВСУ, штат военкоматов укомплектован менее чем на 40 процентов. В Раде предлагают нарастить состав ТЦК за счет демобилизованных. Учитывая, что все предыдущие инициативы так и не принесли ожидаемого эффекта, нарастающий кризис в украинской армии все больше походит на безвыходный.