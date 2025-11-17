Рейтинг@Mail.ru
"У нас огромные проблемы". Киев ищет способы избежать поражения - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 17.11.2025 (обновлено: 08:03 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/kiev-2054816724.html
"У нас огромные проблемы". Киев ищет способы избежать поражения
"У нас огромные проблемы". Киев ищет способы избежать поражения - РИА Новости, 17.11.2025
"У нас огромные проблемы". Киев ищет способы избежать поражения
Мобилизация на Украине столкнулась с кризисом. Произвол ТЦК усиливается, а пополнять ВСУ все сложнее. Военкоматы стараются не сорвать планы, набирая даже... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T08:00:00+03:00
2025-11-17T08:03:00+03:00
украина
киев
одесская область
дмитрий разумков
виталий кличко
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
https://ria.ru/20251112/zapad-2054291628.html
https://ria.ru/20251111/ukraina-2054003010.html
украина
киев
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, одесская область, дмитрий разумков, виталий кличко, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Украина, Киев, Одесская область, Дмитрий Разумков, Виталий Кличко, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский

"У нас огромные проблемы". Киев ищет способы избежать поражения

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Мобилизация на Украине столкнулась с кризисом. Произвол ТЦК усиливается, а пополнять ВСУ все сложнее. Военкоматы стараются не сорвать планы, набирая даже бездомных, а власти снова заговорили о снижении призывного возраста. На что еще готов пойти Киев — в материале РИА Новости.

Не оставляют выбора

Силовая мобилизация вызывает недовольство у населения, признает украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. С января по октябрь он получил почти пять тысяч жалоб. За весь прошлый год было около трех с половиной тысяч, в 2023-м — пятьсот, в 2022-м не набралось и двух десятков.
CC BY-SA 4.0 / DvoretskaO (cropped) / Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
CC BY-SA 4.0 / DvoretskaO (cropped) /
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец
Усиление произвола тэцэкашников вполне объяснимо. Киев превратил их в "неприкосновенное сословие", позволив нарушать закон, подчеркивает депутат Рады Дмитрий Разумков. На заседаниях временной следственной комиссии парламента дела рассматривают регулярно, но каждый раз, признал он, представители ТЦК отчитываются, что "все законно и правильно".
"Стыд, безнаказанность и новая каста, <...> которую создала власть", — заявил Разумков.
На фоне растущих скандалов с коррупцией и насилием сотрудников военкоматов обязали носить бодикамеры. Украинское Минобороны даже четко прописало, что средства видеофиксации всегда должны быть включены и висеть строго на груди. Впрочем, это мало что изменило.
По сообщениям местных телеграм-каналов, недавно в Виннице работники ТЦК несколько раз сбили машиной мужчину, попытавшего отбить "бусифицированного". В Харькове мобилизуемый едва не выпал на ходу из микроавтобуса — тэцэкашники так торопились уехать, что не закрыли заднюю дверь.
Один украинец из Одесской области, сообщает издание "Cтрана.ua", намеренно предпочел службе тюрьму, получив три года за отказ отправляться в учебную часть после прохождения медкомиссии. Вину за собой он не признал, заявив суду, что просто "не хочет убивать людей".
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве
Некоторые идут и на совсем отчаянные меры. Днепропетровский ТЦК признал, что в его стенах на днях пытался покончить с собой признанный годным к службе призывник. Этот случай — не единственный. В августе подобное произошло в Киеве.
По словам военного омбудсмена Украины Ольги Решетиловой, попытки суицида совершают даже сами тэцэкашники. Дескать, сказываются специфика работы, тяжелые условия труда и регулярное участие в силовых столкновениях с гражданами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Начал раздражать". Запад дал старт свержению Зеленского
12 ноября, 08:00

Достойная замена

Работать "людоловам" все сложнее, ведь мужчины на улицах встречаются все реже, а план выполнять нужно. Журналисты The New York Times показали ситуацию на примере города Вилково Одесской области, который представляет собой "Украину в миниатюре". Одних уже мобилизовали, другие прячутся дома, а третьи бежали из страны.
© Фото : Западное региональное управление Госпогранслужбы УкраиныМужчины, задержанные пограничниками при попытке выехать с Украины в Румынию
Мужчины, задержанные пограничниками при попытке выехать с Украины в Румынию - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Мужчины, задержанные пограничниками при попытке выехать с Украины в Румынию
Как отмечено в статье, украинцы зачастую готовы рискнуть жизнью, лишь бы переплыть Дунай и оказаться в Румынии или Молдавии. И теперь в городской администрации Вилково, за исключением мэра, работают одни женщины. То же касается и многих других рабочих мест.
"Человек не сможет спрятаться дома, если у него его нет", — будто подумали тэцэкашники и решили набирать в армию лиц без определенного места жительства. Замкомандира 3-го армейского корпуса (сформированного на основе 3-й ОШБр ВСУ, созданной из боевиков "Азова"*) Дмитрий Кухарчук в октябре посетовал, что в учебные центры "начали привозить бомжей". Киевский областной ТЦК мобилизацию бездомных отрицать не стал.
"Бездомный он или нет — если ВЛК (врачебно-лечебная комиссия. — Прим. ред.) указывает, что человек годен к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом, что мы можем сделать? Мы исполняем закон Украины. Бездомный он или нет — какое у нас основание писать, что человек не имеет постоянного места жительства, поэтому не может служить?" — заявил спикер военкомата Олег Байдалюк.
© СоцсетиСотрудники ТЦК в Луцке принудительно мобилизуют мужчину
Сотрудники ТЦК в Луцке принудительно мобилизовали мужчину, провожавшего ребенка в школу. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Соцсети
Сотрудники ТЦК в Луцке принудительно мобилизуют мужчину

Худшее впереди

Массовый произвол при мобилизации стал одной из причин выезда миллионов украинцев за рубеж. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что из-за этого ВСУ сейчас испытывают истощение, а когда конфликт прекратится, Украину ждут "большие трудности".
"У нас огромные проблемы с солдатами, с человеческими ресурсами. <...> Мы были бы рады, если бы половина молодых людей вернулась", — говорит Кличко.
В то же время киевский градоначальник не нашел ничего лучше, кроме как выступить за снижение мобилизационного возраста до 22 лет. В прошлом году Зеленский снизил его с 27 до 25, и уже тогда эту меру сочли запоздавшей и недостаточной. Депутат Роман Костенко из комитета Рады по обороне предлагал сразу набирать в ВСУ с 20.
© Фото : Киевский городской советМэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета
Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Киевский городской совет
Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета
В украинском парламенте не перестают обсуждать и тему мобилизации украинок. Однако нардеп Юрий Здебский отметил, что "вопрос пока стоит не остро". А вот глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко высказался однозначно: "Женщины не должны прятаться за спинами мужчин" — если не пойдут добровольно, то говорить о принуждении будут чаще.
Впрочем, неясно, есть ли у Киева возможность значительно нарастить число мобилизуемых. Если условия для тэцэкашников, по словам Решетиловой, тяжелые и сопряжены с риском для жизни почти как на фронте, то прилива добровольцев в ряды ТЦК тоже ждать не приходится.
А ведь даже при нынешних темпах, утверждает омбудсмен ВСУ, штат военкоматов укомплектован менее чем на 40 процентов. В Раде предлагают нарастить состав ТЦК за счет демобилизованных. Учитывая, что все предыдущие инициативы так и не принесли ожидаемого эффекта, нарастающий кризис в украинской армии все больше походит на безвыходный.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Перешли к заклинаниям". Украинцы нашли способ борьбы с Зеленским
11 ноября, 08:00
 
УкраинаКиевОдесская областьДмитрий РазумковВиталий КличкоДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала