Министр Хайкин объявил о зимнем открытии 45 катков в парках Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:28 17.11.2025
Министр Хайкин объявил о зимнем открытии 45 катков в парках Подмосковья
Министр Хайкин объявил о зимнем открытии 45 катков в парках Подмосковья - РИА Новости, 17.11.2025
Министр Хайкин объявил о зимнем открытии 45 катков в парках Подмосковья
В Подмосковье расширили парковый комплекс, открыв за последний год 10 новых зон отдыха. Заместитель председателя правительства Подмосковья и глава регионального
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Министр Хайкин объявил о зимнем открытии 45 катков в парках Подмосковья

© РИА Новости / Владимир АстапковичОтдыхающие на катке
Отдыхающие на катке - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Подмосковье расширили парковый комплекс, открыв за последний год 10 новых зон отдыха. Заместитель председателя правительства Подмосковья и глава регионального министерства благоустройства Михаил Хайкин проинформировал губернатора Андрея Воробьева о готовности инфраструктуры к зимнему сезону, сообщил 360.ru.
По словам главы ведомства, парковые службы проведут проверку оборудования для уборки территорий, оборудуют площадки для зимних развлечений, организуют освещение и украшение мест общего пользования, а также обеспечат функционирование пунктов проката и точек общественного питания. Все запланированные мероприятия планируется завершить до конца ноября.
Люди катаются на лыжах в парке - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Губернатор МО объявил об открытии зимнего сезона в парках 1 декабря
Вчера, 18:18
Предполагается, что в течение декабря парки смогут принять около 6,8 миллиона посетителей.
Как отметил Хайкин, в новом сезоне подмосковные парки предложат гостям разнообразную инфраструктуру для активного отдыха. Здесь откроются 45 катков, 62 лыжные трассы и 42 спуска для тюбинга.
Всего в зимние месяцы запланировано проведение почти 100 развлекательно-культурных мероприятий, включая спортивные состязания, праздники и шоу-программы. Кроме того, на территориях появятся резиденции Деда Мороза, праздничные елки и сцены для выступлений артистов.
 
