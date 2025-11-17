https://ria.ru/20251117/katok-2055548008.html
Министр Хайкин объявил о зимнем открытии 45 катков в парках Подмосковья
Министр Хайкин объявил о зимнем открытии 45 катков в парках Подмосковья - РИА Новости, 17.11.2025
Министр Хайкин объявил о зимнем открытии 45 катков в парках Подмосковья
В Подмосковье расширили парковый комплекс, открыв за последний год 10 новых зон отдыха. Заместитель председателя правительства Подмосковья и глава регионального РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T18:28:00+03:00
2025-11-17T18:28:00+03:00
2025-11-17T18:28:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055537183_0:213:3000:1901_1920x0_80_0_0_ee5281817a0c36c7f2210e9723bb0227.jpg
https://ria.ru/20251117/zima-2055545705.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055537183_105:0:2773:2001_1920x0_80_0_0_9553a4825168a149984abecc264a2e33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
В Подмосковье расширили парковый комплекс, открыв за последний год 10 новых зон отдыха. Заместитель председателя правительства Подмосковья и глава регионального министерства благоустройства Михаил Хайкин проинформировал губернатора Андрея Воробьева о готовности инфраструктуры к зимнему сезону, сообщил 360.ru
.
По словам главы ведомства, парковые службы проведут проверку оборудования для уборки территорий, оборудуют площадки для зимних развлечений, организуют освещение и украшение мест общего пользования, а также обеспечат функционирование пунктов проката и точек общественного питания. Все запланированные мероприятия планируется завершить до конца ноября.
Предполагается, что в течение декабря парки смогут принять около 6,8 миллиона посетителей.
Как отметил Хайкин, в новом сезоне подмосковные парки предложат гостям разнообразную инфраструктуру для активного отдыха. Здесь откроются 45 катков, 62 лыжные трассы и 42 спуска для тюбинга.
Всего в зимние месяцы запланировано проведение почти 100 развлекательно-культурных мероприятий, включая спортивные состязания, праздники и шоу-программы. Кроме того, на территориях появятся резиденции Деда Мороза, праздничные елки и сцены для выступлений артистов.