Министр Хайкин объявил о зимнем открытии 45 катков в парках Подмосковья

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Подмосковье расширили парковый комплекс, открыв за последний год 10 новых зон отдыха. Заместитель председателя правительства Подмосковья и глава регионального министерства благоустройства Михаил Хайкин проинформировал губернатора Андрея Воробьева о готовности инфраструктуры к зимнему сезону, сообщил 360.ru

По словам главы ведомства, парковые службы проведут проверку оборудования для уборки территорий, оборудуют площадки для зимних развлечений, организуют освещение и украшение мест общего пользования, а также обеспечат функционирование пунктов проката и точек общественного питания. Все запланированные мероприятия планируется завершить до конца ноября.

Предполагается, что в течение декабря парки смогут принять около 6,8 миллиона посетителей.

Как отметил Хайкин, в новом сезоне подмосковные парки предложат гостям разнообразную инфраструктуру для активного отдыха. Здесь откроются 45 катков, 62 лыжные трассы и 42 спуска для тюбинга.