Касьянов* пополнил список террористов и экстремистов
15:13 17.11.2025 (обновлено: 15:23 17.11.2025)
Касьянов* пополнил список террористов и экстремистов
Касьянов* пополнил список террористов и экстремистов
Экс-премьер РФ Михаил Касьянов* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:13:00+03:00
2025-11-17T15:23:00+03:00
Россия, Михаил Касьянов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Касьянов* пополнил список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес иноагента Касьянова в список террористов и экстремистов

Михаил Касьянов*
Михаил Касьянов*
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Михаил Касьянов*. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Экс-премьер РФ Михаил Касьянов* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
"Касьянов* Михаил Михайлович, 08.12.1957 года рождения, Московская область", - значится в перечне.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов
Россия Михаил Касьянов Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
