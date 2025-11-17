https://ria.ru/20251117/kasjanov-2055483708.html
Касьянов* пополнил список террористов и экстремистов
Экс-премьер РФ Михаил Касьянов* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:13:00+03:00
2025-11-17T15:13:00+03:00
2025-11-17T15:23:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055488937_0:0:2761:1553_1920x0_80_0_0_5b1ff52863d5ec2a0033ac9c22a680d0.jpg
россия, михаил касьянов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Михаил Касьянов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
