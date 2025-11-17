Рейтинг@Mail.ru
На Dubai Airshow 2025 впервые представили модернизированный Як-130М
12:28 17.11.2025
На Dubai Airshow 2025 впервые представили модернизированный Як-130М
Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые представили мировой публике в рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2025, передает... РИА Новости, 17.11.2025
дубай, оаэ, рособоронэкспорт, ростех, иркутский авиационный завод, як-130
Дубай, ОАЭ, Рособоронэкспорт, Ростех, Иркутский авиационный завод, Як-130
© РИА НовостиМодернизированный учебно-боевой самолет Як-130М на выставке Dubai Airshow-2025
© РИА Новости
Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М на выставке Dubai Airshow-2025
ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые представили мировой публике в рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2025, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее "Рособоронэкспорт" сообщил, что учебно-боевой самолет Як-130М на выставке в Дубае, где пройдет его мировая премьера, будет вооружен авиабомбами КАБ-250 и ракетами ближнего боя.
В октябре госкорпорация "Ростех" сообщала, что Иркутский авиационный завод построил первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М, он направлен на наземные и летные испытания.
Новый самолет создается на базе Як-130, характеристики которого позволяют готовить пилотов истребителей четвертого и пятого поколений. Основная цель модернизации – расширение боевых возможностей самолета.
Интеграция новых бортовых систем, как отмечают разработчики, позволит эксплуатировать Як-130М в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных метеоусловиях. На самолет установлена бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р, оптико-лазерная теплотелевизионная система СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны "Президент-С130" и комплекс средств связи КСС-130.
Впервые прототип Як-130М был представлен на выставке "Армия-2024".
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
Дубай ОАЭ Рособоронэкспорт Ростех Иркутский авиационный завод Як-130
 
 
