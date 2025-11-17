СМИ: ВСУ получили разрушительный сигнал из Киева

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Разгоревшийся коррупционный скандал в Киеве стал разрушительным сигналом для ВСУ, заявил главный редактор итальянского издания IL Fatto Quotidiano Марко Травальо в



"Солдаты каждый день воюют, они теряют позиции, каждый день они теряют своих сослуживцев, которые гибнут на фронте, а между тем они видят, что в Киеве есть те, кто сидит на унитазе из чистого золота. Это разрушительное послание", — сказал он.

По его словам, весьма показателен тот факт, что после стольких скандалов за эти три года конфликта и военных контрактов были вскрыты эпизоды многочисленных хищений средств, выделенных на укрепление обороноспособности украинской армии.

"Двум министрам пришлось уйти в отставку, а ведь они занимались энергетикой: после стольких скандалов за эти три года войны и военных контрактов они воровали униформу, воровали деревянные траншеи: мы посылали им деньги на рытье окопов, а они их украли", — пояснил Травальо.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.