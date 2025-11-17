СМИ: ВСУ получили разрушительный сигнал из Киева

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Разгоревшийся коррупционный скандал в Киеве стал разрушительным сигналом для ВСУ, заявил главный редактор итальянского издания IL Fatto Quotidiano Марко Травальо в эфире одноименного YouTube-канала.
"Солдаты каждый день воюют, они теряют позиции, каждый день они теряют своих сослуживцев, которые гибнут на фронте, а между тем они видят, что в Киеве есть те, кто сидит на унитазе из чистого золота. Это разрушительное послание", — сказал он.
По его словам, весьма показателен тот факт, что после стольких скандалов за эти три года конфликта и военных контрактов были вскрыты эпизоды многочисленных хищений средств, выделенных на укрепление обороноспособности украинской армии.
"Двум министрам пришлось уйти в отставку, а ведь они занимались энергетикой: после стольких скандалов за эти три года войны и военных контрактов они воровали униформу, воровали деревянные траншеи: мы посылали им деньги на рытье окопов, а они их украли", — пояснил Травальо.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.