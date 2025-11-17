Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ВСУ получили разрушительный сигнал из Киева
04:21 17.11.2025
СМИ: ВСУ получили разрушительный сигнал из Киева
в мире
киев
украина
герман галущенко
владимир зеленский
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
киев
украина
в мире, киев, украина, герман галущенко, владимир зеленский, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Вооруженные силы Украины
СМИ: ВСУ получили разрушительный сигнал из Киева

IFQ: коррупционный скандал в Киеве стал разрушительным сигналом для ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Разгоревшийся коррупционный скандал в Киеве стал разрушительным сигналом для ВСУ, заявил главный редактор итальянского издания IL Fatto Quotidiano Марко Травальо в эфире одноименного YouTube-канала.

"Солдаты каждый день воюют, они теряют позиции, каждый день они теряют своих сослуживцев, которые гибнут на фронте, а между тем они видят, что в Киеве есть те, кто сидит на унитазе из чистого золота. Это разрушительное послание", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Германии назвали главный страх Зеленского
02:39
По его словам, весьма показателен тот факт, что после стольких скандалов за эти три года конфликта и военных контрактов были вскрыты эпизоды многочисленных хищений средств, выделенных на укрепление обороноспособности украинской армии.
"Двум министрам пришлось уйти в отставку, а ведь они занимались энергетикой: после стольких скандалов за эти три года войны и военных контрактов они воровали униформу, воровали деревянные траншеи: мы посылали им деньги на рытье окопов, а они их украли", — пояснил Травальо.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским перед визитом к Макрону
02:08
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Начали замыкать кольцо". В США сообщили Зеленскому плохие новости
Вчера, 17:27
 
В миреКиевУкраинаГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВооруженные силы Украины
 
 
