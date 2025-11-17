На Ближнем Востоке дебютировал российский истребитель Су-57Э

Истребитель примет участие и в летной программе авиасалона.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.