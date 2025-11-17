Рейтинг@Mail.ru
На Ближнем Востоке дебютировал российский истребитель Су-57Э - РИА Новости, 17.11.2025
09:15 17.11.2025
На Ближнем Востоке дебютировал российский истребитель Су-57Э
На Ближнем Востоке дебютировал российский истребитель Су-57Э
Российский истребитель пятого поколения Су-57Э представили на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2025
дубай, оаэ, су-57э, су-57
Дубай, ОАЭ, Су-57Э, Су-57
На Ближнем Востоке дебютировал российский истребитель Су-57Э

На Dubai Airshow дебютировал российский истребитель пятого поколения Су-57Э

Российский истребитель Су-57
Российский истребитель Су-57 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Российский истребитель Су-57. Архивное фото
ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57Э представили на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает корреспондент РИА Новости.
Истребитель примет участие и в летной программе авиасалона.
Гости выставки уже с утра активно фотографируются с российским истребителем.
Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
Посетители авиакосмического салона Dubai Airshow в Дубае - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Российский беспилотник "КСИ" впервые представят за рубежом
13 ноября, 07:05
 
ДубайОАЭСу-57ЭСу-57
 
 
