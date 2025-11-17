https://ria.ru/20251117/istrebitel-2055380627.html
На Ближнем Востоке дебютировал российский истребитель Су-57Э
Российский истребитель пятого поколения Су-57Э представили на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2025
ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57Э представили на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает корреспондент РИА Новости.
Истребитель примет участие и в летной программе авиасалона.
Гости выставки уже с утра активно фотографируются с российским истребителем.
Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае
, ОАЭ
. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.