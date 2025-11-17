В Хакасии домашняя овчарка напала на семилетнюю девочку

КРАСНОЯРСК, 17 ноя – РИА Новости. Домашняя овчарка убежала со двора дома и на улице напала на семилетнюю девочку в Хакасии, искусав ребенку голову и тело, сообщает региональный главк СК РФ.
"Днем 15 ноября 2025 года девочка гуляла вблизи своего дома по улице 2-ая линия поселка Шахты города Черногорска. В какой-то момент на неё напала домашняя собака и причинила множественные укусы в области головы и различных частей тела", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, от животного ребенка спас проходивший мимо подросток, который услышал крики. Он же вызвал для девочки скорую помощь. Сейчас состояние пострадавшего ребенка оценивают как средней степени тяжести. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).
В региональном главке СК РФ сообщили журналистам, что на ребенка напала собака породы немецкая овчарка. Это кобель, ему 3 года. Он убежал на улицу, когда хозяйка открывала дверь и не смогла его поймать.