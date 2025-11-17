Рейтинг@Mail.ru
В Грузии упразднят антикоррупционное бюро - РИА Новости, 17.11.2025
12:12 17.11.2025 (обновлено: 12:37 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/gruzija-2055420807.html
В Грузии упразднят антикоррупционное бюро
В Грузии упразднят антикоррупционное бюро

Спикер парламента Папуашвили: в Грузии упразднят антикоррупционное бюро

© Фото : State Security Service of GeorgiaЗдание Службы государственной безопасности Грузии
Здание Службы государственной безопасности Грузии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : State Security Service of Georgia
Здание Службы государственной безопасности Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Власти Грузии упразднят антикоррупционное бюро, ее функции будет выполнять служба государственного аудита, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
"Сегодня антикоррупционное бюро, по сути, занимается сбором и мониторингом деклараций должностных лиц, партий и неправительственных организаций. В результате консультаций с правительством было сформировано общее мнение о том, что эта функция в конституционных рамках государственного управления лучше совместима со Службой государственного аудита как высшим и более независимым конституционным органом. В соответствии с инициативой, с марта 2026 года Антикоррупционное бюро будет упразднено, а его функции будут полностью переданы Службе государственного аудита. Согласно той же модели, с марта 2026 года будет упразднена Служба по защите персональных данных",- заявил Папуашвили на брифинге.
Антикоррупционное бюро было создано в Грузии по рекомендации Евросоюза в 2022 году.
