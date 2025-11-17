https://ria.ru/20251117/gruzija-2055420807.html
В Грузии упразднят антикоррупционное бюро
В Грузии упразднят антикоррупционное бюро - РИА Новости, 17.11.2025
В Грузии упразднят антикоррупционное бюро
Власти Грузии упразднят антикоррупционное бюро, ее функции будет выполнять служба государственного аудита, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T12:12:00+03:00
2025-11-17T12:12:00+03:00
2025-11-17T12:37:00+03:00
грузия
грузия
Новости
В Грузии упразднят антикоррупционное бюро
Спикер парламента Папуашвили: в Грузии упразднят антикоррупционное бюро
ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Власти Грузии упразднят антикоррупционное бюро, ее функции будет выполнять служба государственного аудита, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
"Сегодня антикоррупционное бюро, по сути, занимается сбором и мониторингом деклараций должностных лиц, партий и неправительственных организаций. В результате консультаций с правительством было сформировано общее мнение о том, что эта функция в конституционных рамках государственного управления лучше совместима со Службой государственного аудита как высшим и более независимым конституционным органом. В соответствии с инициативой, с марта 2026 года Антикоррупционное бюро будет упразднено, а его функции будут полностью переданы Службе государственного аудита. Согласно той же модели, с марта 2026 года будет упразднена Служба по защите персональных данных",- заявил Папуашвили на брифинге.
Антикоррупционное бюро было создано в Грузии
по рекомендации Евросоюза в 2022 году.